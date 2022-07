Sogar Fußballprofi verzweifelt bei Wohnungssuche in München: „Brauche nicht viel, aber ...“

Von: Lukas Schierlinger

Ob er hier gerade über den Münchner Wohnungsmarkt sinniert? Joseph Boyamba mit skeptischem Blick während einer Dehnübung. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wer würde gerne an einen Löwen-Spieler vermieten? Joseph Boyamba hat immer noch keine Wohnung in München gefunden.

München - Er wäre nicht der erste, der im Zuge einer langwierigen Wohnungssuche in München entnervt das Handtuch wirft. Nur hat Joseph Boyamba diese Option eigentlich nicht. Als Fußballprofi des TSV 1860 sollte er irgendwann schon eine Unterkunft in der Isar-Metropole finden.

TSV 1860 München: Neuzugang sucht nach Wohnung - „Hier echt nicht einfach“

Bei einer Kennenlernrunde mit Journalisten hat der Neuzugang von Waldhof Mannheim am Dienstag geklagt: „Ich brauche nicht viel. Zwei Zimmer, muss auch nicht mitten in der Stadt sein. Aber das ist hier echt nicht einfach.“ Derzeit lebt Boyamba mit Mannschaftskollege Jesper Verlaat (ebenfalls aus Mannheim zu den Löwen gewechselt) im Hotel; ein Zustand, den der 25-Jährige nur zu gerne ändern würde. Doch bislang hat Boyamba kein Wohnungsinserat nachhaltig überzeugen können.

Dennoch fühlt sich der Offensivspieler wohl bei seinem neuen Arbeitgeber. „Man kriegt schon mit, was der Verein für eine Ausstrahlung hat, auf dem Fanfest oder so. Man spürt diese Sehnsucht nach mehr“, erklärte der Löwen-Neuzugang bei der Kennenlernrunde. Gut möglich, dass ihn 1860-Coach Michael Köllner beim Auftaktmatch gegen Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr) gleich in die Startelf befördert.

Wohnungs-Wahnsinn in München: Quadratmeter-Preise haben es in sich

Boyambas „Beschwerde“ wird zu einem Zeitpunkt publik, da ein neues Immobilienprojekt in München für Schlagzeilen sorgt. Unweit des Olympiaparks soll nicht weniger als eine „Stadtskulptur“ entstehen. Für manches Apartment müssten Interessenten mehr als 20.000 Euro pro Quadratmeter hinlegen.

