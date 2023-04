Aus Liebe wurde Hass: Münchner Manager bringt Model vor Gericht – „Wollte mich ruinieren“

Von: Andreas Thieme

Diego L. (29, re., Name ist geändert) muss sich wegen Betrugs vor dem Amtsgericht verantworten © SIGI JANTZ

Früher waren sie ein Liebespaar, heute sind sie Feinde: Ein Münchner Manager bezichtigt ein Model des Betrugs – jetzt muss das Amtsgericht klären, wo 250.000 Euro geblieben sind.

München - Schmutziges Ende einer großen Liebe: Erst wollte Diego L. (29, Model) mit Norbert K. (57, alle Namen geändert) zusammenziehen – jetzt zoffen sie sich vor Gericht. Denn Manager Norbert K. hat seinen jüngeren Liebhaber wegen Betrugs angezeigt: Er lieh ihm laut Staatsanwaltschaft 230.000 Euro, das Geld erhielt er aber nie zurück.

Pikant: Seinem Lover gegenüber soll Diego L. behauptet haben, er bräuchte dringend Geld für seine krebskranke Mutter. Mehrfach flog er nach Südamerika - angeblich auch, um ihr zu helfen. Seit 2016 waren die beiden Männer zusammen, für die neue Liebe hatte Norbert K. sogar seine Frau und zwei Kinder verlassen.

München: Münchner Manager will 250.000 Euro zurück – und zeigte Model an

Doch im Oktober 2020 trennte sich das Paar – und ihr einstiges Glück artete zu einer Schlammschlacht aus. „Ich hasse dich, zahl mir alles zurück“, soll Norbert K. an Diego L. geschrieben haben. Und schickte ihm sogar eine Liste mit allen entstandenen Kosten. Diego L. hatte angeblich auch Geschenke im Wert von 20.000 Euro von K. erhalten. Die Staatsanwaltschaft glaubt an einen Fall von Love-Scamming (zu Deutsch: Liebesbetrug): Demnach soll Diego L. den Münchner Manager um den Finger gewickelt haben, nur um ihn auszubeuten. Seit Juni 2022 sitzt er in U-Haft in der JVA Stadelheim ein.

Doch Diego L. stellt sich als Opfer dar. Er habe neben seinem Modeljob auch als Makler gearbeitet und Norbert K. mehrere Versicherungen verkauft. „Als Schluss war, hat er die gleich gekündigt und ich musste mehr als 10.000 Euro Provision zurückzahlen. Dadurch geriet ich in Schulden. Mein Gefühl war, er wollte mich ruinieren.“ Zu den Betrugsvorwürfen will sich Diego L. erst am 17. April äußern. Dann sagt Norbert K. vor Gericht aus – und die beiden ehemals Verliebten müssen sich erneut gegenübertreten. Diesmal als Feinde.

