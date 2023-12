„Wollte nur noch schnell auf die Toilette“: Münchnerin muss an U-Bahn-Bahnhof befreit werden

Von: Lukas Schierlinger

Die Lage war verzwickt, nicht einmal der Notschlüssel half. Eine Frau versuchte vergeblich, eine öffentliche WC-Anlage in München zu verlassen.

München – Ihre Abfahrtszeit verzögerte sich ungeplant. Die Münchner Feuerwehr hat am Mittwochabend (6. Dezember) eine Frau am U-Bahnhof Dülferstraße befreien müssen – aus einer öffentlichen Toilettenanlage.

Vor U-Bahn-Fahrt in München: Frau in Toilette eingeschlossen

„Eigentlich wollte die Dame vor ihrer Fahrt mit der U-Bahn nur noch mal schnell auf die Toilette. Doch daraus wurde nichts. „Mit normalen Mitteln war ein Öffnen nicht mehr möglich“, berichten die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung.

Die Eingeschlossene klopfte gegen die Tür und rief um Hilfe. Passanten bemerkten dies und riefen die U-Bahnwache zur Unterstützung. Doch auch deren „Notschlüssel“ half nichts. „Irgendetwas im Schloss war so defekt, dass ein Sperren nicht möglich war. Deshalb suchte die U-Bahnwache Hilfe bei der Feuerwehr“, heißt es in der Einsatzrückschau.

„Glücklich und zufrieden konnte sie ihre Fahrt fortsetzen“

Daraufhin machte sich die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges bewaffnet mit Sperr- und Brechwerkzeug auf zur Toilettenanlage im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs.

Brachiale Gewalt war gefragt: Mit dem Brechwerkzeug hebelten die Feuerwehrleute die Türe aus den Angeln und befreiten die Frau. Humorig beenden die Retter ihre Pressemitteilung: „Glücklich und zufrieden konnte sie nun ihre Fahrt fortsetzten. Allerdings mit etwas Verspätung, diesmal ganz ohne Schuld des Wetters.“ (lks)

Wer künftig an den Münchner U-Bahn-Haltestellen ganz dringend aufs Klo muss, der hat ein ganz anderes Problem. Er muss erst an einem grauen Kasten vorbei und dort bezahlen – in bar, per Handy, Kredit- oder EC-Karte. 60 Cent.