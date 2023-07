„Ekelerregende Zustände“: Münchner Gastro-Königin fällt bei Hygiene-Kontrolle durch – und muss Strafe zahlen

Von: Andreas Thieme

Sandra Forster leitet das Lokal Kismet seit Dezember 2014 © klaus haag

Sandra Forster (48) gilt in München als Gastro-Gigantin. Doch in ihrem Lokal Kismet nahe der Frauenkirche fanden Lebensmittelkontrolleure massive Hygienemängel - deshalb musste Forster sogar vor Gericht.

München - Mäusekot, Kakerlaken und Schimmel: Im Lokal Kismet nahe der Frauenkirche fanden Lebensmittelkontrolleure schlimme Zustände. Inhaberin Sandra Forster (48, bekannt von ihren weiteren Lokalen Blitz und Charlie) musste sich deshalb vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft München I legt der Gastro-Gigantin Verstöße gegen das Lebensmittelschutzgesetz zur Last. Bei einer Kontrolle Mitte Februar fanden sich „ekelerregende Zustände“, wie jetzt im Strafprozess zur Sprache kam. Es handele sich um „ein massives Problem“.

Laut Staatsanwaltschaft wurden nicht nur Speisen an Gäste verteilt, die zum Verzehr ungeeignet waren. Sondern es fanden sich an etlichen Stellen des Lokales auch Exkremente von Mäusen sowie in Lagerräumen zudem akuter Schimmelbefall. Auch Kakerlaken fanden die Kontrolleure des Kreisverwaltungsreferates im Kismet. Hätten Gäste von diesen Zuständen gewusst, würde das „Ekel und Widerwillen“ auslösen, rügte die Staatsanwaltschaft. Tatsächlich hat das Lokal in der Münchner Innenstadt weiterhin geöffnet.

München: Massive Hygienemängel bei Gastro-Gigantin - Sandra Forster muss Strafe zahlen

Bereits am 9. Juni hatte Sandra Forster einen Strafbefehl kassiert und sollte 3200 Euro zahlen. Weil sie Einspruch eingelegt hatte, kam es zum öffentlichen Strafprozess - nur dadurch wurden die Hygienezustände überhaupt öffentlich. Forster erschien aber nicht zum Prozess, sondern schickte ihren Verteidiger Andreas Müller vor, um sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ihm zufolge sei der Mäusebefall in der Innenstadt ein bekanntes Problem, das auch andere Gastronomen betreffe. Wöchentlich komme der Kammerjäger ins Kismet, zudem werden Fallen aufgestellt - dennoch stellte das KVR die Verstöße fest.

Verunreinigungen mit Mäusekot gab es laut Müller zwar „lediglich am Boden“ des großen Gastraumes. Für die Staatsanwaltschaft aber schlimm genug, das Verfahren nicht einzustellen. Um einer Verurteilung zu entgehen, zog Forster ihren Einspruch zurück - und entging damit nur knapp einer Vorstrafe. Dass die Gastronomin nur 3200 Euro zahlen muss (80 Tagessätze á 40 Euro), liegt daran, dass ihr Gehalt vom Gericht geschätzt wurde und man davon ausgeht, dass Gastronomen in der Corona-Krise erhebliche Einbußen hinsichtlich ihrer Einnahmen hatten.

