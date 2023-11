Hygiene-Mängel bei Promi-Restaurant: Betriebsleiter vom Brenner-Grill muss 14.000 Euro Strafe zahlen

Von: Andreas Thieme

Bei Lebensmittelkontrollen im Promi-Restaurant Brenner gab es Ärger © Archiv

Der beliebte Brenner-Grill an der Oper ist eine der Promi-Adressen in München. Rund um das Edel-Restaurant gab es nun aber Ärger: Weil Lebensmittelkontrolleure Hygiene-Mängel festgestellt hatte, muss der Betriebsleiter nun eine Geldstrafe zahlen.

München - Hygiene-Skandal im Promi-Restaurant: Der Betriebsleiter des beliebten Brenner-Grill an der Oper wurde vom Amtsgericht zu 14 000 Euro Geldstrafe verurteilt. Grund: In dem Lokal wurden bei einer Kontrolle im Juli 2022 massive Verunreinigungen festgestellt. Dafür haftet Jean-Marc F. nun strafrechtlich.

Laut Staatsanwaltschaft war F. „für die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften verantwortlich“ und auch für die Betriebshygiene. Letztere wurde beanstandet, weil Lebensmittelkontrolleure des Kreisverwaltungsreferats unter anderem Mäusekot und Verunreinigungen in dem Promi-Restaurant festgestellt hatten.

Hygieneskandal in Münchner Promi-Restaurant: Betriebsleiter vom Brenner muss Strafe zahlen

„Sie hielten an diesem Tag Speisen zur Abgabe an Kunden bereit, die aufgrund der im Betrieb herrschenden unhygienischen und ekelerregenden Zustände zum menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet waren“, wirft die Staatsanwaltschaft München I dem Betriebsleiter vor. „Die unhygienischen Zustände in dem Betrieb“ hätten „Ekel und Widerwillen ausgelöst“, wenn Gäste darüber Bescheid gewusst hätten, so der Vorwurf.

„Wir möchten uns dafür entschuldigen“, sagt Brenner-Inhaber Rudi Kull auf Anfrage unserer Redaktion. 19 Jahre lang habe es nie eine Beanstandung gegeben, doch während der Schließungsphasen in der Pandemie hätten sich Mäuse im Keller gesammelt. Vor diesem Problem, stehen auch andere Innenstadtwirte - ebenso wie dem Personalmangel, der nach Corona auch den Brenner-Grill betroffen hatte.

Personalmangel und Mäusebefall: Inhaber erklärt, welche Hygiene-Maßnahmen er getroffen hat

„Die Betriebe wieder hochzufahren war schwierig, es gab zwischenzeitlich Personalmangel und eine kurzfristige Überforderungssituation, die aber längst behoben wurde.“, sagt Kull. Nachkontrollen des KVR im Brenner seien problemlos verlaufen, beteuert Kull - er habe nach dem Vorfall einen Hygiene-Manager eingestellt und Maßnahmen verschärft. „Wir haben das wieder unter Kontrolle“, beteuert Kull. Auch mit externen Experten und einer Schädlingsbekämpfungsfirma arbeite das Restaurant mittlerweile zusammen - damit in Sachen Hygiene nicht wieder zu Problemen kommt.

