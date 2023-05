Zamanand Festival: große Plattform für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz in München

Die Zuschauer*innen des Zamanand Festivals erwartet nachts eine Lichtershow auf dem Siegestor. © Genelabo

Das Zamanand Festival findet dieses Jahr am 13. und 14. Mai zwischen Odeonsplatz und Siegestor statt. Es steht unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“. Der Eintritt ist frei.

München, 27. April 2023 – Das Zamanand Festival geht in die nächste Runde und erwartet wieder rund 200.000 Besucher*innen. In Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und Bayerns führenden Glasfaseranbieter M-net findet das erste Festival dieses Jahr am 13. und 14. Mai zwischen Odeonsplatz und Siegestor statt. Es steht unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“. Der Eintritt ist frei und alle sind herzlich eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen.

Das Zamanand Festival bietet dank des autofreien Tages eine große Plattform für die gesamte Stadtgesellschaft, die Kernthemen sind Umweltschutz und sozialer Zusammenhalt. Mit zahlreichen Veranstaltungen, Workshops und Informationsständen möchte das Festival dazu beitragen, das Bewusstsein für die heutigen Herausforderungen zu stärken und ein Zeichen für eine bessere Zukunft zu setzen.

Alle Infos zum Zamanand Festival gibt‘s hier

Zamanand Festival: Das Wichtigste im Überblick Wann?

Samstag, 13. Mai 2023: 16 – 02 Uhr (Ende lautes Programm um 23 Uhr)

Sonntag, 14. Mai 2023: 11 – 21 Uhr (Ende lautes Programm um 20 Uhr) Wo?

Zwischen Odeonsplatz und Siegestor Der Eintritt ist kostenlos. Parallel zum Zamanand Festival findet der „Corso Leopold“ nördlich des Siegestors bis zur Münchner Freiheit statt. Facebook: @Zamanandfestival

Instagram: @zamanand_festival

www.zamanand.de

Re:think München

Ein Highlight des Festivals ist der Bereich des Referats für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München am Geschwister-Scholl-Platz. Bei der Mitveranstalterin des Festivals dreht sich alles um das Thema Klimaschutz im urbanen Kontext. In der gebauten Modellstadt können Besucherinnen spielerisch lernen, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die Quartierslounge lädt zum Mitdenken und Mitreden ein, ganz nach dem Motto: „Re:think München“.

Uns ist es ein großes Anliegen, das Zamanand als Beitrag zum autofreien Tag zu unterstützen und damit zu zeigen, wie vielfältig öffentlicher Raum im Zeichen des Klima- und Naturschutzes erlebbar gemacht werden kann. Unter dem Motto ‚Neues Denken für unser Klima‘ präsentieren wir uns auf unserer Ausstellungsfläche am Professor-Huber-Platz und freuen uns über jede*n, die*der vorbeischaut.

Festival-Hauptpartner M-net bietet mit der Aktion „Treepost“ eine besondere partizipative Aktion an, bei der gleichzeitig das Klima geschützt werden kann. Durch das Posten von „Treeposts“ können Besucher*innen zur Entstehung eines Live-Kunstwerks vor Ort beitragen und zudem im firmeneigenen Wald von M-net einen Baum pflanzen, der zur Verbesserung des Klimas beiträgt. „Wir freuen uns, Teil des Zamanand Festivals zu sein, denn als regionales Unternehmen liegt uns die Verbindung der Menschen aus der Region besonders am Herzen“, sagt Nelson Killius, Sprecher der Geschäftsführung bei M-net.

Unser Ziel ist eine lebenswerte Heimat, und dazu zählt als entscheidender Baustein der Beitrag zum Klimaschutz in der Region, so wie ihn das Zamanand Festival auch in diesem Jahr leistet.

Auf dem Odeonsplatz präsentieren die Kooperationspartner des Münchner Europa-Mais „Zamanand in Europa“. Hier dreht sich alles darum, Europas Vielfalt zu erleben und die europäischen Werte zu stärken. Der Münchner Europa-Mai ist ein Projekt des Referats für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit dem Münchner Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments, der Vertretung der Europäischen Kommission in München, der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa-Union München (das Gesamtprogramm unter europa-mai.de).

Sie möchten auch mitmachen? Hier geht‘s zur Anmeldung

Beim Zamanand Festival werden rund 200.000 Besucher*innen erwartet. © Mark Wieland

Die weiteren Themenbereiche bieten:

Regionaler Konsum und ZeroWaste City mit dem Bayerischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Abfallwirtschaftsbetrieb AWM

Spielplatz und Kinderpark mit verschiedenen Aktivitäten für die Bewegung ohne Benzin sowie sichere Spielmöglichkeiten für Kinder auf den Grünflächen am Odeonsplatz



Gleichberechtigung und Engagement stehen im Fokus zwischen der Staatsbibliothek und der Universität, wo zahlreiche Institutionen ihr Wissen und ihr Engagement vermitteln



Stadtgestaltungsfreiraum am Siegestor: Ohne Autos entsteht an diesem Ort plötzlich ein großer Freiraum, der auch eine besondere Ruhe ausstrahlt. Wie werden die Besucher*innen den Platz neu wahrnehmen und nutzen? Dazu finden hier unsere Programmbeiträge für das stadtweite FlowerPower Festival statt



Hier geht‘s zu Programm

Acht Festivalbühnen

Neben den verschiedenen Informations- und Mitmachangeboten von zahlreichen Münchner Vereinen und Institutionen gibt es auf dem Festivalgelände acht Festivalbühnen mit den unterschiedlichsten musikalischen Schwerpunkten. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von Pop und Rock über Hip- Hop und Elektro bis hin zu traditioneller Weltmusik.

Das volle Angebot finden Sie hier

Bühnenbereiche von Odeonsplatz bis Siegestor:

Zamanand in Europa mit mehreren Bühnenspots



M-net Treepost



95.5 Charivari Hauptbühne mit Kopfhörer-Party Samstagabend



M94.5 Bühne mit Fokus auf Künstlerinnen



das gemütliche Wohnzimmer der Halle2 mit der größten Münchner Hobbymusik-Community Artist Jam



die Welttanzbühne präsentiert von der Tanzschule Salsamás



Kollektiv Arkaden mit elektronischer Tanzmusik



die Zamanand Bühne, die, so ist es geplant, autark mit einem eigenen Solarkraftwerk betrieben werden soll

Die Veranstalter*innen bitten um Verständnis, dass rund um das Festival mit verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen ist. Allen Besuchenden wird die Anreise mit der MVG und/oder mit dem neuen Deutschland Ticket empfohlen.

Das Zamanand Festival freut sich auf alle Besucher*innen und auf die gemeinsame Zeit.

ÖPNV / ANREISE Das Festival ist mit den Linien U3, U4, U5, U6 zu erreichen. Im Bereich des Festivals liegen die U- Bahnhöfe Odeonsplatz und Universität. Es stehen keine Besucherparkplätze zur Verfügung.

Umleitungen bzw. verkürzte Linienwege der MVG-Busse:

Die Buslinien 53, 54, 58, 59, 68, 100, 153, 154, N40, N41, N43, N44 und N45 werden in diesem Zeitraum teils weiträumig umgeleitet bzw. verkürzt. Sperrzeiten: Die Ludwig- und Leopoldstraße sind am Samstag, 13. Mai ca. 09:00 Uhr bis Montag, 15. Mai 2023 ca. 03:00 Uhr gesperrt.

Weitere Informationen

Das Zamanand Festival erstreckt sich vom Odeonsplatz bis zum Siegestor. © Gleb Polovnykov

Vormerkung Termin August Bedingt durch eine andere Großveranstaltung wurde der zweite Termin aus dem September vorverlegt:

Das zweite Zamanand Festival findet daher am 19 + 20. August 2023 statt!

Die Zamanand gUG (haftungsbeschränkt) ist ein gemeinnütziges Unternehmen, gegründet mitten in der Pandemie von den ehemaligen Organisatoren des Streetlife Festivals, in der Hoffnung, diese beliebte Veranstaltung als Zamanand Festival fortzuschreiben.