Zauberhafte Geschichten

Von: Beatrix Dargel

Fabelhafte Tierwesen tummeln sich auf den Gefäßen von Florentine Kotter und Tina Pause. © Beatrix Dargel

Es sind die Geschichten, die einen besonderen Zauber der Kindheit ausmachen. Sie lassen sich in die Erwachsenenwelt „hinüberretten“ – das zeigt die Ausstellung „Märchen, Mythen und Geschichten“, die derzeit in der Galerie Handwerk zu sehen ist.

Die Stadt München selbst scheint eine besondere, vielleicht auch mythische Anziehungskraft auf Kunstschaffende auszuüben. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich Daniel Kruger, geboren in Südafrika, und Helen Britton, von noch weiter weg, aus Australien, gerade in München zum Leben und Arbeiten niedergelassen haben?

Helen Brittons Werk „Horse and Stars“. © Beatrix Dargel

Die Arbeiten von Daniel Kruger in Keramik und der Schmuck, Anhänger als Glaskästchen mit Erinnerungsstücken, sind zu verschiedenen Zeiten entstanden. „Das verbindende Thema ist das Aufbewahren und Erinnern. Die Teller, wie Präsentierteller, fassen Steine und Objekte, die aufgelesen und gesammelt und als Haufen aufbewahrt werden“, sagt Kruger über seine Arbeiten, die durchaus etwas Nostalgisches haben.

In München geboren wurde die Malerin Florentine Kotter. Mit der Keramikerin Tina Pause arbeitet die Künstlerin bereits seit dem Jahr 2008 zusammen. Auf den Krügen, Gefäßen und Tellern der beiden tummeln sich Menschen und Tierwesen. Der Kontrast in Schwarz-Weiß verstärkt die Wirkung. Man wird förmlich von der jeweiligen Szenerie gefesselt. Schleicht ein Raubtier heran, möchte man am liebsten das ahnungslose Tier warnen.

Im Erdgeschoss der Galerie laden die wellenförmigen Porzellanobjekte von Sara Dario aus Italien zum Betrachten von allen möglichen Seiten ein. Szenerien sind wie in Streifen geschnitten und überlagern sich teilweise, wie Erinnerungen, die auftauchen und sich im Gedächtnis einbrennen, nur nicht bei so hohen Temperaturen wie beim Porzellanbrand.

Die kunsthandwerklichen Objekte, unter anderem: Keramik, Schmuck, Glas und Textil, Teppiche mit Einhorn „erzählen“ ihre Geschichten, für den, der sich darauf einlässt. Manches bleibt verborgen und geheimnisvoll. BEATRIX DARGEL

Die Ausstellung

Bis zum 11. Juni 2022 ist die Ausstellung „Märchen, Mythen und Geschichten“ in der Galerie Handwerk (Max-Joseph-Straße 4) zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr, an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Der Eintritt ist frei.