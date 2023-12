Im Alter von 99 Jahren: ZDF-Star muss Münchner Residenz verlassen

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Mit 99 Jahren noch einmal den Wohnort wechseln: So erging es kürzlich ZDF-Star Rolf Schimpf in München. Wohl finanzielle Gründe bewegten den Schauspieler zu diesem Schritt.

München - Im hohen Alter noch einmal das Zuhause wechseln - das erlebte jetzt Rolf Schimpf. Der Schauspieler, bekannt aus der beliebten Krimiserie „Der Alte“, musste seine Wohnung in einer exklusiven Seniorenresidenz in München verlassen. Der 99-jährige TV-Star zog vor etwa zwei Wochen aus finanziellen Gründen in eine kostengünstigere Unterkunft, wie sein Betreuer am Mittwoch gegenüber der dpa in München bestätigte. Die Bild hatte zuerst über den Umzug berichtet.

ZDF-Star muss Residenz aus finanziellen Gründen verlassen - Umzug wohl eigene Entscheidung

Rolf Schimpf, hier während eines Besuchs auf dem Einzug der Wiesn-Wirte, musste seinen Wohnort in München wechseln. © IMAGO / Spöttel Picture

Laut dem Betreuer war der Umzug Schimpfs eigene Entscheidung, er würde dort demnach gut versorgt. Schimpf war 2010 zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau in die Residenz Augustinum eingezogen. Der Sprecher der Residenz gab keine Details zu den genauen Umständen von Schimpfs Auszug preis. Er betonte jedoch, dass man sich bemühe, Lösungen für Bewohner zu finden, die finanzielle Schwierigkeiten haben, wie beispielsweise den Umzug in eine kleinere Wohnung. Ein Angebot, das Schimpf oder seine Familie offenbar nicht angenommen haben.

ZDF-Serie „Der Alte“: Schauspieler muss Wohnsitz wechseln

Die Preise der Residenz sind auf ihrer Webseite einsehbar. Eine 56 Quadratmeter große Wohnung mit zwei Zimmern, Balkon und Duschbad ist dort ab etwa 3400 Euro monatlich erhältlich, inklusive eines umfangreichen Servicepakets.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Rolf Schimpf wurde am 14. November 1924 in Berlin geboren. Nach ersten Erfahrungen auf der Theaterbühne trat er auch vor der Kamera auf, unter anderem in der ARD-Krimireihe „Tatort“ und der ZDF-Serie „SOKO 5113“. Seine Bekanntheit erlangte er jedoch durch seine Rolle als Hauptkommissar Leo Kresse in der Serie „Der Alte“, in der er 20 Jahre lang, ab 1986, auf Verbrecherjagd ging.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig überprüft.