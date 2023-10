„Wie die alle starren!“: Amerikaner landet im Mietwagen auf dem Marienplatz - Video zeigt absurde Szenen

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein amerikanischer Tourist landete mit seinem Mietwagen mittten auf dem Marienplatz - und zog damit die Blicke irritierter Passanten auf sich. © TikTok: malloryraejohnson

Mit dem Auto über den Marienplatz fahren? Ein amerikanischer Tourist erlebte dieses Fiasko jetzt höchstpersönlich - das Video davon wird zum Hit im Netz.

München - Es ist ein Klassiker: Man ist im Urlaub, auf der Suche nach dem abgelegenen Dorf aus dem Reiseführer oder dem Strand, der im Netz angepriesen wird. Und dann: Das Navigationssystem führt einen durch unwegsames Gelände, schwer zu befahrene Straßen oder gar Sackgassen, die so eng sind, das man kaum mehr von selbst wieder herausfindet. Ähnliches ist kürzlich wohl auch angeblichen Amerikanern passiert, die als Touristen in München unterwegs waren. Ein Video auf TikTok zeigt Szenen, bei denen jeder Münchner nur staunen kann. Denn: Das Duo landete im Mietwagen mitten auf dem Marienplatz.

Amerikanischer Vater landet mit dem Mietwagen wegen Navi-Fehler auf dem Marienplatz

Doch was ist genau zu sehen? Der Kurzfilm, hochgeladen am Dienstag (24. Oktober), trägt den Titel: „American dad takes on family european vacation“. Zu Deutsch: Amerikanischer Vater nimmt seine Familie mit auf einen Europa-Urlaub“. Und schnell ist klar, um was für einen Fauxpas es sich wohl handelt. „Schau mal, wie die alle starren - die starren alle!“, sagt eine weibliche Stimme aufgeregt im Hintergrund des Videos. Und tatsächlich: Aus einem fahrenden Auto heraus gefilmt schauen sämtliche Menschen, die gerade am Rischart ihren Kaffee trinken, zum fahrenden Auto.

Mit dem Mietwagen über den Marienplatz: Video von Amerikaner wird zum Hit

Am Steuer der wohl angesprochene „dad“, der wohl das Navigationssystem des Wagens missverstanden hat. „Du meintest, ich soll durch den Tunnel dort fahren!“, sagt er verunsichert zur Beifahrerin. Die Frage ist nur: Welchen Tunnel meint der gute Mann? Den Altstadtringtunnel? Irgendwo muss das Duo jedenfalls massiv falsch abgebogen sein. Zum Ende des Films ist zu sehen, wie der Wagen in Schritttempo Richtung Dienerstraße abbiegt - Ausgang unbekannt.

Die Polizei München informiert: Auf Anfrage unserer Redaktion möchte die Polizei keine Angaben zum konkreten Vorfall machen. Das Video sei bekannt, jedoch lief diesbezüglich kein Einsatz. Grundsätzlich erklärt die Polizei: „An sich soll sich kein unbeteiligter Passant in so einem Fall in Gefahr bringen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, den Verursacher gefahrlos auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, soll bitte immer die Polizei verständigt werden. Die Polizei wird den Verursacher dann in geeigneter Weise auf seine Irrfahrt hinweisen und eine gesicherte Ausfahrt aus der Fußgängerzone ermöglichen. Natürlich würden in dem Zusammenhang Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geprüft und ggf. geahndet werden.“

Video geht viral: Amerikaner landet mit Mietwagen auf dem Marienplatz

Unter den Kommentaren des Videos - 2581 an der Zahl - zeigt sich eine Mischung aus Spott und Rätselraten. So meint etwa ein User: „Wie ist er überhaupt auf den Marienplatz gekommen?!“. Ein anderer schreibt: „Wie kann man da so ruhig bleiben, meine Familie wäre ausgeflippt!“. Oder: „Wir wären gestorben, ich wäre aus dem Auto ausgestiegen!“. Somit bleibt die offene Frage, wie es der amerikanische Vater geschafft hat, überhaupt auf den Marienplatz zu kommen. Eine Vermutung dazu gibt es: „Er hat im Navi vielleicht die Fußgänger-Option angeschaltet!“. So oder so: Es wird ein offenes Geheimnis bleiben, wie es dazu kam, sicher ist jedoch, dass es im Netz für jede Menge Gelächter sorgt.

