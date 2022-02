Zeitenwende am Stachus: „Herzog Max“ folgt auf Karstadt Sports - worauf sich München freuen kann

Von: Nadja Hoffmann

Denkmalgeschützt: An der Fassade wird sich nicht viel verändern. Sie bekommt noch einen neuen Anstrich. © Accumulata Real Estate Group

Vier Jahrzehnte lang war der Stachus die Heimat von Karstadt Sports. Nachdem das Traditionshaus eineinhalb Jahre leer stand, liegt nun die Baugenehmigung für das Nachfolge-Projekt vor. Es verbindet die Geschichte des Gebäudes mit der Zukunft. Sein Name: „Herzog Max“.

Trostlos und seit Ende 2020 verlassen: Nach dem Auszug von Karstadt Sports steht das promiente wie denkmalgeschützte Gebäude am Stachus seit vielen Monaten leer. Jetzt kehrt Leben zurück in das Traditionsgebäude, das 1806 gebaut wurde. Zunächst in Form von Bauarbeitern, die es fit für die Zukunft machen werden. Bis Ende 2023 entsteht am Ende der Fußgängerzone eine moderne Immobilie, die Raum für unterschiedlichste Nutzungen lässt. Die Baugenehmigung für das Projekt unter dem Titel „Herzog Max“ liegt vor, seit letzter Woche kündigt ein Bauzaun die Zeitenwende am Stachus an.

Die großen Veränderungen finden im Inneren statt

Dort haben die Unternehmen Euro Real Estate und Accumulata viel vor: In zwei Jahren wollen sie einen besonderen Standort schaffen. Neue, nachhaltige Welten im Inneren, während „der Denkmalcharakter und die historisch gewachsene Bedeutung der Immobilie erhalten bleiben sollen“, erklärt Ralf Peter, Geschäftsführer von Euro Real Estate. Bei der Namensgebung orientiere man sich an der Geschichte des Standorts in Anlehnung an die Herzog-Max-Straße. Die beziehe sich wiederum auf den Herzog Max Philip von Bayern, der von 1638 bis 1705 gelebt hat.

Im Inneren entstehen moderne Arbeitswelten. © Accumulata Real Estate Group

Max-Planck-Gesellschaft steht schon als Mieter fest

Um modernste Forschung geht es wiederum dem ersten Mieter, der schon für das neue Gebäude gefunden worden ist. Seit Dezember 2021 steht fest, dass die Max-Planck-Gesellschaft 9600 Quadratmeter beziehen und damit einer der Hauptmieter im „Herzog Max“ sein wird. Damit ist der Grundstein für die „Redevelopment-Strategie“ gelegt, heißt es von Seiten Accumulatas. Denn: Das Traditionshaus soll künftig keine reine Handels-Immobilie mehr sein. „Der Beginn der Bauarbeiten markiert den Beginn der Transformation des Hauses.“ Künftig soll die Adresse Neuhauser Straße 20 Heimat für verschieden Mieter sein. Bis es soweit ist, muss viel getan werden. Die geplanten Bau- und Sanierungsarbeiten hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) schon jetzt gewürdigt und, wie die Accumulata stolz mitteilt, mit einem Gold-Zertifikat ausgezeichnet.

„Somit gelingt es uns, die Immobilie für die Zukunft in jeder Hinsicht nachhaltig zu positionieren“, betont Senior-Projekt-Manager Sven Thomas Munck. Viel Veränderung nach 40 Jahren Beständigkeit. So lang stand der Sport am Standort im Fokus. Nun geht es sportlich in Richtung Zukunft weiter.