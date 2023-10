Die Rückkehr an den Ort des Grauens: Zeitzeuge (97) besucht Nazi-Zwangsarbeitslager in Aubing

Teunis van Houwelingen kehrt zurück nach Aubing: Während des Zweiten Weltkriegs war der Niederländer hier untergebracht. © Marcus Schlaf

Teunis van Houwelingen (97) erlebte die Grauen im Zwangsarbeitslager Aubing während des Dritten Reichs aus nächster Nähe. Jetzt ist er zum ersten Mal seit Kriegsende dorthin zurückgekehrt.

Nach über 78 Jahren ist Teunis van Houwelingen zurück an dem Ort, an dem er das Grauen des NS-Terrors überlebte. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist er wieder in München, wo er bis zur Befreiung für die Nazis schuften musste. Der heute 97-jährige Niederländer schiebt seinen Rollator vorbei an einem Backsteinbau in Aubing, wo heute Tesla sitzt. Er inspiziert mit seinen wachen Augen die Umgebung: „Vieles hat sich verändert“, sagt er auf Niederländisch.

Während des Krieges war van Houwelingen in Aubing untergebracht. Rund um den Backsteinbau erstreckte sich das ehemalige Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Reichsbahn. Über 1000 Zwangsarbeiter waren hier während des Dritten Reichs einquartiert, teils unter katastrophalen Bedingungen – das nahe gelegene Zwangsarbeiterlager Aubing zeugt noch heute als Erinnerungsort von den Grauen.

Van Houwelingen hat das alles aus nächster Nähe erlebt – das Münchner NS-Dokumentationszentrum lud ihn deshalb diese Woche als einen der letzten Zeitzeugen nach München ein.

„So schrecklich, dass ich Angst hatte, die Leute würden sich dafür umbringen“

„In den besetzten Niederlanden gab es damals große Razzien, bei denen Arbeiter zwangsrekrutiert wurden“, sagt Paul-Moritz Rabe vom Münchner NS-Dokumentationszentrum. Van Houwelingens Bruder wurde unter Zwang nacht Deutschland gebracht. Ihm selbst blieb das erspart, weil er noch zu jung gewesen sei, erzählt er.

Teunis van Houwelingen kehrt zurück nach Aubing: Während des Zweiten Weltkriegs war der Niederländer hier untergebracht. © Julian Limmer

Wegen der extremen Hungerkrise in den Niederlanden schickten seine Eltern ihn jedoch ebenfalls nach Deutschland, wo er für die Nazis arbeiten sollte. Er war fast noch ein Junge, als er die Niederlande verließ, gerade 18 Jahre alt – fünf Monate vor Kriegsende.

In einem völlig überfüllten Viehwaggon kam er zunächst nach Dachau, dem Durchgangslager für Zwangsarbeiter. Dort erlebte er brutale Szenen: Wenn er dort anderen Arbeitern eine Zigarette oder ein Brot anbieten wollte, brach oft ein Streit um das Stück aus: „So schrecklich, dass ich Angst hatte, die Leute würden sich dafür umbringen“, sagt er. So schlecht war die Versorgung.

Teunis van Houwelingen vor der Verschleppung mit einem Freund (re.). © NS-Dokumentationszentrum

Danach kam er nach Aubing, wo er in den Nächten schlief. Arbeiten musste er tagsüber am Hauptbahnhof, oft kniend, sieben Tage die Woche. Sein Glück: Als Niederländer hatte er Freiheiten, die anderen Arbeitern etwa aus Osteuropa verwehrt blieben. Die Nazis behandelten ihre Zwangsarbeiter gemäß ihrer Rassenideologie – je nach Gruppe wurde ihnen ein anderer Status zugewiesen.

So überlebte Teunis van Houwelingen die letzten Monate des Kriegs in München körperlich unbeschadet. Nach der Befreiung ging er zurück in seine Heimat nahe Rotterdam. Er kehrte nicht mehr nach München zurück – bis jetzt.