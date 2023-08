Von Grillen bis zu lauten Partys: Die häufigsten Gründe für Zoff unter Nachbarn

Von: Andreas Thieme

Gerade in Großstädten wie München gibt es häufig Zoff unter Nachbarn: Tausende Fälle verhandeln die Gerichte jährlich. Doch was muss man noch hinnehmen - und was überschreitet Grenzen?

München - „Der häufigste Streitgrund ist, dass die Nachbarn zu laut sind. Sei es, dass sie zu laut Musik hören, fernsehen, reden, Möbel rücken oder laut Sex haben. Das sind die Klassiker“, sagt Anja Franz vom Mieterverein. Gerade jetzt im Sommer spitze sich die Lage oft zu. Denn dann gebe es wieder Streit zum Thema Grillen und Partys, weiß die Expertin des Münchner Mietervereins. Im August sind das jene Themen, die besonders häufig zum Zoff unter Nachbarn führen - oft, bis die Polizei kommt. Oder die Sache vor ein Zivilgericht geht.

„Eine friedliche Lösung ist immer die beste“: Ruhezeiten müssen eingehalten werden

„In 2022 hatten wir knapp 300 Mitglieder, die sich zu diesem Thema haben beraten lassen“, sagt Franz. Sie rät, zunächst das Gespräch zu suchen und darum zu bitten, dass der Nachbar ein störendes Verhalten unterlässt. „Eine friedliche Lösung ist immer die beste“, weiß die Rechtsanwältin. Im Idealfall reagiere der Nachbar auf die freundliche Bitte. Falls nicht, könne man sich zur Not an den Vermieter wenden, der dann tätig werden muss.



Grundsätzlich gelten in jedem Haus Ruhezeiten, die unbedingt einzuhalten sind. Bei Verstößen drohen sogar Bußgelder bis zu 5000 Euro, wenn Polizei oder Ordnungsamt einschreiten müssen. Bundeseinheitliche Regeln gibt es für die Ruhezeiten allerdings nicht. Jede Gemeinde und jeder Vermieter kann diese selbst festlegen. Meistens orientieren sich die Ruhezeiten dann aber an den Vorgaben des Bundesgerichtshofs: Demnach ist an Werktagen von 13 bis 15 Uhr sowie zwischen 22 und 7 Uhr maximal Zimmerlautstärke einzuhalten. Möbelrücken oder Partys sind zu diesen Zeiten also strikt untersagt.

München: Verstoßen Nachbarn gegen die Ruhezeiten, drohen Bußgelder bis 5000 Euro

Aber: Es auch darauf an, woher der Lärm stammt. Die Rechtsprechung hat etwa „durchweg festgestellt, dass Kinderlärm in der Regel werktags von 8 bis 20 Uhr hinzunehmen ist“, sagt Detlef Stollenwerk, Autor des Ratgebers Meine Rechte als Nachbar der Verbraucherzentrale. Für private Feiern gelte: „Einen rechtlichen Anspruch auf eine lautstarke Party gibt es nicht“ - auch nicht einmal im Jahr. Feiern kann man also theoretisch bis drei Uhr nachts, nur eben leise. Doch realistisch ist das meist nicht.

Stichwort Musizieren: Das gilt laut Bundesgerichthof als übliche Freizeitbeschäftigung und ist vom Nachbarn zu dulden. Die Grenzen liegen auch hier in den Ruhezeiten. Keine Rücksicht müsse man aber auf Nachbarn nehmen, die nach der Nachtschicht am Vormittag schlafen wollen - sie müssen Instrumente hinnehmen, sagt Alexander Walther, Mietrechtsexperte der Münchner Kanzlei Klimesch und Partner. Selbst Schlagzeug oder Dudelsack können Vermieter „nicht grundsätzlich verbieten“.

Übungszeiten von zwei bis drei Stunden an Werktagen und bis zu zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen gelten als Richtwert. Nicht so gewerbliches- oder freiberufliches Musizieren: Sei das nicht konkret mit dem Vermieter abgesprochen, droht die fristlose Kündigung. So entschied der Bundesgerichtshof bereits 2013.

Zu lauter Sex in der Wohnung des Nachbars? Dann darf man auch die Polizei rufen!

Lauter Sex aus der Nebenwohnung? In den Ruhezeiten ist das zu dulden, nachts nicht. Müssen Ordnungsamt oder Polizei einschreiten, droht den lärmend Liebenden neben bis zu 5000 Euro Bußgeld die Abmahnung durch den Vermieter, bei Wiederholung die Kündigung. Im Fall einer Lärmbelästigung kann die Polizei anrücken, muss aber nicht. Rechtlich handelt es sich um eine Bagatelle - außer das ganze Haus wird gestört oder der Nachbar stellt eine Gefahr für andere dar. Dann dürfe die Polizei ihn sogar in Gewahrsam nehmen, sagt Stollenwerk.

Rechtswidrig sei es zudem, Musik aus Autoradios überlaut abzuspielen, wenn darin Fenster und Türen geöffnet sind. Lärm durch Tiere lässt sich hingegen nicht generell vermeiden. Einzelne Laute müssen Nachbarn hinnehmen, Dauergebell hingegen nicht - hier liegt die Grenze bei zehn Minuten am Stück und 30 Minuten pro Tag.

Um sich zu wehren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben einem gerichtlichen Eilantrag auf Unterlassung kann ein Nachbar Detlef Stollenwerk zufolge auch das Ordnungsamt oder Polizei einschalten - beide müssen prüfen, ob das Tier artgerecht gehalten wird und eine Gefahr für die Nachbarschaft darstelle. Und zudem kostenlos im Sinne der Nachbarn vorgehen, der sich gestört fühlen. Gerichte entscheiden in der Regel für den Vermieter, der dem Hundebesitzer kündigt, weiß Alexander Walther: Vor allem, wenn das Tier nicht nur bellt, sondern auch gebissen hat.

Grillen ist nur noch viermal im Monat erlaubt - Verstöße kosten bis zu 250.000 Euro

Stichwort Grillen: Hier gibt es laut Mieterverein keine gesetzliche Regelung, sondern nur Urteile in Einzelfällen. In solch einem hat das Landgericht München I entschieden: Mehr als vier pro Monat ist nicht erlaubt - und bitte nur einmal pro Wochenende. Bei Verstoß drohen sogar bis zu 250 000 Euro Ordnungsgeld.

Laut Deutschem Mieterbund ist das Grillen auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten aber grundsätzlich erlaubt. Das müssen Nachbarn akzeptieren. Vorrangig gilt aber, was im Mietvertrag und in der Hausordnung festgelegt ist. Ist Grillen dort ganz verboten, müssen sich Mieter daran halten. Auch Holzkohle zum Grillen kann der Mietvertrag ausschließen.

Zigarettengeruch ist bereits zu viel: Nachbarn können sich wehren

Eine offene Feuerstelle auf dem Balkon ohne Grill ist generell verboten. Denn Feuer kann die eigene Sicherheit als auch die der Nachbarn gefährden. Unabhängig von Regelungen im Mietvertrag dürfen keine Gegenstände wie Kinderwägen oder sogar Schuhe im Treppenhaus abgestellt werden. „Dieses Verbot ist sowohl aus Gründen des Brandschutzes, als auch um Flucht- und Rettungswege nicht zu behindern erforderlich“, sagt Walther.

Laut dem Münchner Amtsgericht kann sich ein Nachbar „sogar auch gegen Beeinträchtigungen durch Zigarettenrauch wehren“, sagt Walther. 2014 wurde hier entschieden, dass es dem Nachbarn in einem Mietshaus untersagt ist, zwischen 23 und 7 Uhr morgens, von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr zu rauchen. „Hierdurch soll es insbesondere möglich sein, nachts bei geöffnetem Fenster zu schlafen und während der Mahlzeiten nicht durch Zigarettenrauch gestört zu werden.“ Komplett verbieten könne man den Nachbarn das Rauchen aber nicht

