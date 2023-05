Zug prallt gegen umgestürzten Baum: Passagiere gehen zu Fuß weiter – in schwer zugänglichem Gelände

Glück im Unglück für Passagiere, die in München den Zug Richtung Prag bestiegen hatten. Bei einer Kollision auf der Strecke blieben sie unverletzt.

München - Ein aus München kommender Eurocity-Zug ist in Tschechien gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Reisende seien nicht verletzt worden, teilte die staatliche Eisenbahn Ceske Drahy (CD) am Montagabend (1. Mai) mit.

Zug fuhr in München los – und kollidierte in Tschechien mit einem Baum

Zu dem Unfall kam es demnach bei der Burg Karlstejn, rund 30 Kilometer südwestlich von Prag. Die Strecke verläuft dort in schwer zugänglichem Gelände zwischen einem steilen Hang und dem Fluss Berounka. Wie die Zeitung „Pravo“ online berichtete, brachte die Feuerwehr die Passagiere des Zuges zu Fuß über die Gleise in den nächsten Bahnhof.

Betroffen war der Eurocity 361, der am Nachmittag in München als Alex RE 25 mit Ziel Prag losgefahren war. Der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt konnte im Laufe des Abends wieder aufgenommen werden.

Unfallstelle bereits bekannt

Unweit der Unfallstelle war es bereits Ende Juni vorigen Jahres nach starken Regenfällen zu einem Zwischenfall gekommen. Damals prallte ein Zug gegen einen abgerutschten Felsbrocken, fünf Menschen wurden leicht verletzt. (lks/dpa)

