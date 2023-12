Zugausfälle über Weihnachten: Bahn meldet Baustelle als Grund - dabei sind Züge seit Wochen kaputt

Von: Johannes Welte

Drucken Teilen

Bahnfahrer in Bayern sind Kummer gewohnt. Besonders hart trifft es gerade die Pendler auf der Strecke München–Hof. Sechs von zwölf Zügen fallen bis Dreikönig aus. Der Grund ist drei Wochen alt.

München/Hof - Dass der Fahrgastverband Pro Bahn der Deutschen Bahn die Leviten liest, ist nichts Neues. In Bayern gibt es ja mehr als genügend Gründe dafür, vor allem im Nahverkehr. Doch dass die Kundenvertretung der DB Lügen vorwirft, hat eine neue Qualität.

Bahn spricht von „Bauarbeiten“, dabei ist die Hälfte der Züge defekt

Auf der Linie RE 2 von Hof nach München fallen derzeit am Tag sechs von zwölf Zügen aus – oder befahren nur kurze Teilstrecken. Stattdessen muss man in den Ersatzbus, der über 20 Minuten länger unterwegs ist und auch nur Teilstrecken bedient. Grund für die laut DB-Infobroschüre „unvermeidlichen Unannehmlichkeiten“ sind angeblich Bauarbeiten, hieß es dort laut Pro Bahn. Auch auf der DB-Webseite war von „Bauarbeiten“ als Grund für den holprigen Verkehr auf der Strecke die Rede gewesen. Die Route hat die Bahn zum Fahrplanwechsel von der Alex-Bahngesellschaft übernommen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ein Regionalexpress im Bahnhof von Hof. Die Hälfte der Züge ist seit Anfang Dezember defekt, die Zugausfälle dauern mindestens bis Dreikönig. © PantheraLeo1359531/Wikipedia

„Wir haben uns gefragt, was da alles gebaut werden muss, dass man nicht zumindest einen Teil der Strecke fahren kann“, wundert sich Bayerns Pro-Bahn-Vorsitzender Lukas Iffländer. Bei den Baustellenankündigungen der Bahn wurde er nicht fündig. Auch der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG, die den Nahverkehr in Bayern bestellt, seien keine Baumaßnahmen bekannt, die so eine Einschränkung rechtfertigen würden.

Fahrgastverband: „Vorgehen der Bahn ist eine Frechheit“

„In Hintergrundgesprächen bestätigte sich dagegen, was der Fahrgastverband Pro Bahn schon vermutet hatte“, berichtet Iffländer. „Die DB Regio hat nicht ausreichend Fahrzeuge, um die Linie zu betreiben.“ Durch die Einschränkungen spare sich die Bahn zwei Garnituren. Iffländer schimpft weiter: „Das Vorgehen ist aus Sicht des Fahrgastverbandes eine Frechheit.“ Nicht nur ist die Qualität bei der Übernahme der Strecke Hof–München sei ein Desaster. „Man lügt die Fahrgäste auch noch an.“

Hier nannte die Bahn als Grund für die Zugausfälle „Bauarbeiten“ (ganz unten). © DB/Pro Bahn Bayern

Die DB weist diese Vorwürfe von Pro Bahn entschieden zurück. Die Ursache für die Einschränkungen soll bereits drei Wochen zurückliegen: „Die DB hat in einer Pressemitteilung am 11. Dezember informiert, dass nach den massiven Schneefällen Anfang Dezember auf der Linie RE 2, die zum Fahrplanwechsel durch DB Regio Bayern übernommen wurde, nur rund die Hälfte der Züge fahren kann“, heißt es gegenüber unserer Zeitung.

Wasserleitungen in den Zügen froren auf

Grund seien Frostschäden bei der Wasser- und Stromversorgung mehrerer Züge, die wegen der heftigen Schneefälle längere Zeit ohne Energieversorgung waren. Die Frage, wieso die Bahn das nicht vermeiden konnte, bleibt unbeantwortet. Bayerns Pro-Bahn-Vize Marco Kragulji kommentiert das so: „Züge stellt man in der Regel warm ab. Das bedeutet, dass ein gewisser Stromverbrauch vorhanden ist und dass verschiedene Komponenten im Standby laufen. Kalt Abstellen stellt im Eisenbahnbetrieb eine Seltenheit dar.“

Ihre Falschinformation erklärt die Bahn so: Man habe auf mehreren Kanälen darüber berichtet und auch die Ausfälle über den Baustellen-Newsletters den Bahnkunden mitgeteilt. „Leider kam es dabei zu einem Fehler und es war stellenweise irrtümlich von Bauarbeiten zu lesen. Das korrigieren wir aktuell und passen auch das Layout der Fahrplantabellen an“, heißt es.

Die Zugausfälle werden übrigens mindestens über die Feiertage andauern. Die Ausweichstrecken nach Hof über Nürnberg ist im Regionalverkehr auch keine gute Empfehlung: Denn auch da fallen viele Züge aus. Einen Grund erfährt man im DB-Navigator nicht. Doch es ist bekannt, dass neue bei Skoda für die Strecke bestellte Züge technische Probleme bereiten. Nachdem die Bahn ihre Angaben auf ihren Kanälen korrigiert hatte, nahm Pro Bahn gestern seinen Vorwurf der Vorsätzlichkeit zurück.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.