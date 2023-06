Auto blockiert ganzes Parkhaus in München – „So blöd kann doch keiner sein“

Von: Joshua Eibl

Jodel-München in Aufruhr: Die Benutzer der Kurznachrichten-App standen vor einem Rätsel. Sie suchten den Besitzer des Autos, der ein ganzes Parkhaus blockierte.

München - Mal wieder hat die Kurznachrichten-App Jodel für Aufruhr gesorgt: Am Freitag veröffentlichte ein Nutzer das Foto eines Autos, das mitten in der Fahrbahn eines Parkhauses in München stand – und damit die Durchfahrt blockierte. „Musste 30 Minuten einen Parkplatz suchen und park jetzt circa 500 Meter vom Haus entfernt“, schrieb er süffisant dazu. Der entsprechende Thread generierte innerhalb weniger Stunden unzählige Antworten – und löste schließlich das Rätsel.

Die Reaktionen der Jodler waren dabei vielfältig. Ungläubige Antworten wie „Bitte sag, dass ihr das gestellt habt. So blöd kann doch keiner sein“ oder „Da sind doch zig Parkplätze“ standen auch zahlreiche humoristische Auseinandersetzungen mit dem Bild gegenüber: „Menschen sind es leider. Weiß schon, warum ich ne Dashcam habe“, spottete ein Jodler. Einige Nutzer begannen schließlich, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie mutmaßten: „Ja dann wird der wohl vorgerollt sein vom Parkplatz“. Und hatten damit Recht.

Auto blockiert ganzes Parkhaus © Jodel Screenshot

Auto machte sich offenbar selbstständig: Weder Gang noch Handbremse eingelegt

Kurze Zeit später löste der Ersteller des Posts das Rätsel selbst: Er hatte sich das graue Auto genauer angesehen und siehe da – es war wirklich dorthin gerollt. „Kein Gang und keine Handbremse drin“ erklärte der Jodler. Die Antworten kamen prompt. Die begeisterte Community gab ihm zahlreiche Ratschläge: Diese reichten von „Kann man ja wieder zurückschieben“ bis hin zu einem nicht ganz ernst gemeinten, „fahr doch drumherum“. Zumindest vorerst fand der OJ (Original Jodler) keine Lösung: „Ich würde ihn ja zurückschieben, aber hab nix, was ich hinter den Reifen legen kann, damit es nicht wieder zurückrollt. Am Ende heißt es noch, ich hab nen Kratzer reingemacht.“

Erst kürzlich sorgte ein Nachbarschafts-Streit in München für Wirbel.

Auto mit Küchenrollen fixiert

Die Rettung kam am nächsten Morgen. Das Auto stand wieder fachmännisch zurück auf seinem Ursprungsparkplatz – festgemacht mit Hilfe zweier Küchenrollen.

Das Auto wurde mit Küchenroller am Rollen gehindert © Jodel Screenshot

Die Community war begeistert: „Damit könnte man glatt Werbung für Küchenrollen machen.“ Wer es dorthin geschoben hat, ist nicht bekannt.

