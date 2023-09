Tierheim München: Lernfreudiger Junghund sucht nach neuem Zuhause

Von: Thomas Wunder

Aus dem Auslandstierschutz hat das Münchner Tierheim drei Hundewelpen übernommen, die jetzt nach einem neuen Zuhause suchen.

München – Das Münchner Tierheim hat aus dem Auslandstierschutz die junge Hundedame Zolie übernommen. Jetzt suchen die Tierpfleger nach einem liebevollen Zuhause für den lernfreudigen Mischlingshund.

Name Zolie Rasse Mischling Geschlecht Weiblich Geburtstag 20.1.2023 Größe 30 Zentimeter Gewicht 9 Kilogramm

Verspielter Junghund für geduldige Halter

Alterstypisch sei der braun-weiße Mischling noch sehr verspielt und sportlich. Bei einer Schulterhöhe von 30 Centimetern bringt der Junghund derzeit 9 Kilo auf die Waage. Obwohl die Hündin zu Anfang etwas schüchtern ist, habe sie laut der Pfleger ein zutrauliches und menschenbezogenes Wesen. Aufgrund ihres Alters kenne sie noch so gut wie nichts und sei draußen daher noch unsicher. Das Tierheimpersonal hat in den letzten Wochen aber bereits gute Fortschritte beobachtet.

Die neuen Halter müssten vor allem Geduld mitbringen und sich auf eine längere Eingewöhnungszeit einstellen. Das Tierheim weist außerdem darauf hin, dass man mit Junghunden immer eine Hundeschule besuchen sollte. Schließlich müssen die kleinen alles erst lernen, selbst erfahrene Halter sind damit schnell überfordert. Ein bereits im Haushalt lebender, souveräner Hund könnte den Junghunden die Eingewöhnung erleichtern.

Zolie und ihre Geschwister suchen nach einem geduldigen Halter. © Tierheim München

Zolies Geschwister ebenfalls im Tierheim

Zusammen mit Zolie wurden ihre beiden Geschwister Zolt und Zuko in Obhut genommen. Die beiden sind etwas größer und schwerer als ihre Schwester, sollen aber ebenso freundlich und lernbereit sein.

Ständig landen im Tierheim München Hunde, Katzen und andere Tiere. Wer Zolie oder einem Tier ein Zuhause geben möchte, erreicht das Tierheimpersonal unter der Nummer 089 921 000-26.

