Dramatischer Unfall: Zwei Kinder stürzen aus drittem Stock – Eltern nicht zu Hause

Von: Thomas Wunder

Einer der Jungen musste notoperiert werden. (Symbolfoto) © Jürgen Held/Imago

In Berg am Laim mussten zwei Jungen nach einem Sturz aus dem dritten Stock ins Krankenhaus gebracht werden. Die Eltern waren zum Unfallzeitpunkt außer Haus.

München – In Berg am Laim sind ein Fünf- und ein Siebenjähriger aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Fünfjährige musste notoperiert werden, der Siebenjährige wurde mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern waren zum Unfallzeitpunkt nicht zu Hause. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Nach Fenstersturz: Zwei Kinder im Krankenhaus

Am Montag (7. August), gegen 21 Uhr, wählte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Berg am Laim den polizeilichen Notruf, als sie vor dem Wohnanwesen zwei Kinder entdeckte, die augenscheinlich leblos im Rasen lagen.

Unverzüglich eintreffende Kräfte von Polizei und Feuerwehr fanden vor Ort einen fünf- und einen siebenjährigen Jungen vor. Die Brüder sind aus bislang ungeklärten Gründen aus einem offenen Fenster im dritten Obergeschoss gestürzt. Zum Einsatzzeitpunkt waren die beiden ansprechbar und wurden zur eingehenden medizinischen Untersuchung und zur ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Eltern waren zum Unfallzeitpunkt nicht in der Wohnung. Die 39-jährige Mutter befand sich wegen einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Der 49-jährige Vater war auf dem Weg zu seiner Frau.

Fünfjähriger muss nach Sturz notoperiert werden

Der fünfährige Junge musste notoperiert werden und befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Der siebenjährige erlitt eine Arm- und vermutlich eine Beckenfraktur.

Wie es zum Sturz kam, ist bislang nicht klar. Das Kommissariat 13 (u.a. häusliche Unfälle) hat die weiteren Ermittlungen zur Ursachenfeststellung des Sturzgeschehens übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Jakob-Straße, St.-Veit-Straße und Seebrucker Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

