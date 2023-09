Horror-Unfall an Druckmaschine: Münchner bis zum Kopf eingezogen

Von: Andreas Thieme

Jamal P. (26, Name geändert) wurde bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt © SIGI JANTZ

Während seiner Arbeit hatte Jamal P. (26) einen schweren Unfall und wurde in einer Druckermaschine gezogen. Sein Arm brach dabei mehrfach. Laut Staatsanwaltschaft hat sein Chef einige Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet und steht wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

München - An seinem Unterarm zeichnet sich eine lange Narbe ab. Mit traurigem Blick krempelt Jamal P. (26, Name geändert) sein Hemd hoch. „Bis zum Kinn geht es noch weiter“, sagt er ruhig. Bis zum Hals steckte der Arbeiter mit seinem gesamten Arm in einer Druckmaschine.

Um den beinahe lebensgefährlichen Arbeitsunfall vom 9. November 2022 geht es nun vor dem Amtsgericht. Doch hier spielt nicht nur der mögliche Schadensersatz für den Geschädigten eine Rolle. Vielmehr sind es seine beiden Firmenbosse, die sich nun strafrechtlich für den Vorfall verantworten müssen. Denn Volker W. und Stefan F. hat die Staatsanwaltschaft München I wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

München: Arbeiter wird in Maschine gezogen - sein Chef muss deshalb vor Gericht

Sie weisen die Verantwortung aber von sich: Angeblich sei Jamal P. eingearbeitet worden. Zumindest eine theoretische Einweisung habe der Arbeiter an der Maschine erhalten. Zur praktischen Einweisung sei er dann an einen Maschinenführer übergeben worden.

Wie gefährlich es sein kann, wenn man solche Maschinen nicht korrekt bedienen kann, zeigen auch immer wieder schwere Unfälle, wie etwa der Arbeitsunfall in einer Miesbacher Fabrik im Juni 2022.

Jamal P., der als Nebenkläger in dem Strafprozess auftritt, sieht die Dinge etwas anders. Er sei nicht direkt an der Maschine eingearbeitet worden, an der er sich letztlich auch verletzt hatte. Fraglich ist nun, ob es Sicherheitsmängel in der Firma gab - oder ob der Unfall an einem Defekt lag.

„Diese Druckmaschine ist einige Jahrzehnte alt und hat oft gesponnen, das wusste jeder“, sagt Jamal P. Er hatte auf Pause gedrückt und wohl hineingegriffen, als die Maschine plötzlich wieder startete - und dem Arbeiter mehrfach den Arm brach. Ein Sachverständiger soll nun Klarheit in den Fall bringen, binnen drei Wochen wird die Verhandlung fortgesetzt.

