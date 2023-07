Nach Riesenärger um geplante Mehrkosten – Stadtsparkasse rudert zurück

Von: Leoni Billina

Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München © Marcus Schlaf

Nach dem Ärger rund um die angekündigten Tarifänderungen bei der Stadtsparkasse rudert die Bank nun teilweise zurück.

München - Erst der Riesen-Ärger um die künftigen Kosten für Girokonten bei der Stadtsparkasse (tz berichtete), jetzt rudert die Bank zurück! Zumindest teilweise. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ralf Fleischer, Vorstands-Chef des Kreditinstituts, trafen sich gestern zu einem Gespräch im Rathaus.

Darauf folgte eine Pressemitteilung, mit der ein wesentlicher Punkt der gerade erst verkündeten Tarifstruktur schon wieder Geschichte ist, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist. Denn: Es werden nun doch keine Gebühren für Bargeld-Abhebungen am Automaten anfallen.

Tagelang war die Stadtsparkasse in der Kritik: Ablehnen bleibt kostenlos

Tagelang hatte es Kritik an der Sparkasse gehagelt – das reichte von der Politik bis hin zu Finanz-Experten. Die Verbraucherzentrale riet Sparkassen-Kunden sogar zum Bank-Wechsel! Auslöser war die Mitteilung vom Montag, dass die Giro-Gebühren für Neukunden (ab kommenden Montag) und für Bestandskunden (ab Oktober) neu geregelt werden. Mit der größte Kritikpunkt waren die Kosten bei Abhebungen an Geldautomaten und Schaltern. Reiter und Fleischer haben nun „Veränderungen zu den neuen Kontomodellen vereinbart“, so Reiter.

Vor allem bleibt das Abheben an Geldautomaten nun doch kostenlos. Wer Bargeld direkt am Schalter abheben will, soll das vier Mal pro Monat (statt zwei Mal) kostenlos tun können. Das solle vor allem älteren Menschen entgegenkommen, die eine Abhebung am Schalter bevorzugen. Zu guter Letzt sollen Zahlungen mit der Sparkassen-Card unter zehn Euro grundsätzlich kostenlos bleiben.



Fleischer: „Wir haben die öffentliche Diskussion verfolgt“

Reiter betont außerdem, dass das sogenannte München-Modell für Geringverdiener unverändert und Konten für Kinder, Jugendliche und Studierende weiterhin kostenlos blieben.



„Wir haben die öffentliche Diskussion verfolgt und verstanden, dass die neuen Kontomodelle in der Öffentlichkeit Fragen aufgeworfen haben“, sagt Fleischer. Es sei ihm ein Anliegen, dass alle Kunden gut informiert seien.

