Tram am Stachus entgleist: Zug mit Stahlseil zurückgetragen

Von: Nadja Hoffmann, Lucas Sauter Orengo

Am Münchner Stachus ist eine Tram entgleist. Aufräumarbeiten laufen. © Nadja Hofmann

In München ist eine Trambahn am Stachus entgleist. Die Bahn wurde mit einem Stahlseil wieder ins Gleis getragen.

Update, 14.10 Uhr: Umleitungen, Absperrungen und Einsatzkräfte, wohin das Auge reicht: Wer sich gestern Mittag dem Stachus genähert hat, konnte Schlimmstes befürchten. Die gute Nachricht vorab: Dort gab es zwar einen Unfall mit zwei Trambahnen. Dabei wurde aber keiner der Beteiligten verletzt! Zu der Kollision ist es gegen 12.15 Uhr an der Ecke Bayerstraße und Karlsplatz gekommen. Laut der Feuerwehr krachte eine Tram in Richtung Bahnhof mit der ihr entgegenkommende Straßenbahn der Linie 16 zusammen. Letztere entgleiste. Zurück auf die Schienen ging es per Stahlseil-Winde

Update, 13.27 Uhr: Wie die Feuerwehr München gegenüber unserer Redaktion mitteilt, ist die entgleiste Bahn wieder ins Gleis getragen worden. Weshalb es zur Entgleisung kam, ist derzeit noch unklar.

Tram am Stachus entgleist: Zug mit Stahlseil zurückgetragen

Der Bereich ist demnach wieder geräumt, die betroffene Bahn wieder unterwegs. Sämtliche Verkehrsbeeinträchtigungen sollten sich in Kürze beheben.

Erstmeldung vom 7. November, 13.10 Uhr: München - Nach Informationen der tz ist am Dienstag, 7. November, eine Trambahn am Münchner Stachus entgleist. Mit einem Stahlseil wird die Tram im Augenblick wieder ins Gleis getragen, die Hintergründe sind noch unklar. Nach aktuellen Verkehrsinformationen werden Autofahrer gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren, die Polizei regle aktuell den Verkehr.

