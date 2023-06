„Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall“: Demonstranten stoßen mit Rammstein-Fans im Olympiapark zusammen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Im Olympiapark kam es zu einer Demonstration gegen Rammstein und Till Lindemann. Fans der Band und Demonstranten gerieten verbal dabei aneinander.

München – Rammstein-Sänger Till Lindemann stand in den letzten Tagen stark in der Kritik. Mehrere Frauen hatten zuletzt schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk und der „Süddeutschen Zeitung“ beschrieben sie, wie junge Frauen offenbar gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert wurden. Sie wurden demnach auf Konzerten und Instagram gezielt angesprochen, dann auf speziell für Lindemann organisierte Aftershowpartys eingeladen.

Zwei Frauen sollen demnach außerdem von mutmaßlichen sexuellen Handlungen gesprochen haben, denen sie nicht zugestimmt haben sollen. Die Band wies die Vorwürfe inzwischen zurück. Am Mittwochabend demonstrierten mehrere Menschen gegen Rammstein und Gewalt gegen Frauen im Olympiapark - kurz vor dem ersten von vier Konzerten der Band in München.

Vor dem zweiten Konzert in München lässt nun die Band Rammstein ihre Anwälte für sich sprechen. Seit Tagen sieht sich Frontsänger Till Lindemann mit schweren Vorwürfen des Missbrauchs von mehreren Frauen konfrontiert.

Die Vorwürfe seien „ausnahmslos unwahr“, heißt es in einer Stellungnahme der Anwälte. Gegen einzelne Personen, die behaupten, von Lindemann unter Betäubungsmitteln gesetzt und so gefügig gemacht worden zu sein, gehe man nun rechtlich vor. Auch die Berichterstattung vieler Medien werde geprüft und dagegen gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet.

Eine Demonstration gegen Rammstein vor einem Konzert der Band. © Katrin Basaran

Demonstrationen gegen Rammstein: Fans gehen Teilnehmer verbal an

Mehrere Menschen hielten Plakate in die Höhe mit Nachrichten wie „Solidarität mit Opfern sexueller Gewalt“ und „Das Opfer ist nie Schuld“. Einige der teilnehmenden Demonstranten breiteten ein großes Transparent mit der Aufschrift „Das System Einzelfall“ und mehreren Strichen aus. Frauen redeten über Megafone in die Menge hinein. Eine der Frauen rief „Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall“ und die Personen um sie herum antworteten mit „Sexismus bekämpfen, überall“.

Vereinzelte Fans gingen die Demonstranten verbal an. Ein Mann rief „Euch würde doch keiner anfassen“ und ein anderer „Nur weil ihr nicht in die erste Reihe kommt“, berichtete Focus Online. Eine teilnehmende Frau wehrte sich gegen die Aussagen und betitelte einen der Männer als Sexisten.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Transparenzhinweis vom 8. Juni 2023, 19. 30 Uhr: Dieser Artikel wurde mit den Aussagen von Till Lindemanns Anwälten ergänzt.