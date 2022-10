„Geht gar nicht“: GLS reagiert entsetzt auf Fund in Münchner Waldstück

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ob DHL, GLS oder Hermes: Der Job des Paket-Zustellers hat es in sich. In München beschwerte sich jetzt ein Kunde über zu viel Müll - und erhielt prompt eine Antwort.

München - Für Paketzusteller kann sich die alltägliche Arbeit schon einmal sehr stressig zeigen. Unzählige Bestellungen auf dem Zettel und kurze Zeit-Fenster machen den Job nicht gerade zum Wellnes-Programm. Trotz der harten Arbeit müssen die Zusteller hin und wieder deftige Kritik einstecken, wenn sie etwa einen eigenartigen Ablageort wählen. Andere müssen nach erfolgreicher Zustellung sogar die Feuerwehr rufen. So oder so: Der Job des Zustellers hat es in sich. Kein Wunder also, dass man sich da hin und wieder ein Päuschen gönnt. In München scheint das jedoch nicht ganz sauber verlaufen zu sein.

München: Verdrecken GLS-Paketzusteller in den Pausen die Natur? „Distanzieren uns ganz klar“

So meldete sich ein Kunde via Facebook direkt bei GLS: „Servus GLS, finde es super, dass Eure Fahrer Zeit für eine Pause finden.“ So weit, so gut. Doch dann schildert der Mann das eigentliche Problem: „Weniger optimal hingegen ist es, wenn dabei mitten im Wald Müll verbreitet wird und ausgefüllte Abholzettel verstreut werden. Vielleicht mag bei Gelegenheit jemand von Euch den Dreck aufsammeln?“ Das ganze dokumentiert der Nutzer dann auch mit entsprechenden Beweis-Fotos. Wo genau sich die Szenen abgespielt haben, unklar. Dennoch deutlich zu erkennen: Jede Menge Müll, der nirgends hingehört, und schon gar nicht in die Natur.

Noch am selben Tag dann die öffentliche Rückmeldung von GLS, die vollste Zustimmung zeigt: „Wir sind ganz bei Dir: Geht gar nicht, wenn die Handlung von der Person beabsichtigt gewesen ist.“ Man versichert außerdem, sich darum zu kümmern, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Um dann zu unterstreichen: „Von solch einem Verhalten distanzieren wir uns ganz klar.“ Damit hat der GLS-Kunde wohl seine „gewünschte“ Antwort bekommen. Bleibt nur zu hoffen, dass in Zukunft die Natur in München von Paket-Müll verschont bleibt.