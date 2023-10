„Für jede Geburtstagskerze dankbar“: Wie der Contergan-Skandal das Leben einer Familie prägte

Von: Katrin Woitsch

Ihr Sohn Frieder lebt für Marlisa Thumm weiter. Oft spricht sie mit seinem Foto. Er kam mit einer Missbildung und einem Herzfehler zur Welt, weil die Ärzte ihr in der Schwangerschaft Contergan gegeben hatten. © marcus Schlaf

Marlisa Thumm nahm während ihrer Schwangerschaft zwei Contergan-Tabletten. Ihr Sohn kam mit verkürzten Armen und einem Herzfehler zur Welt. Er wurde nur 22. Heute leben kaum noch Mütter, die Marlisa Thumms Schicksal teilen. Für die 84-Jährige ist der Kontakt zu anderen Betroffenen aber noch immer sehr wichtig.

Frieder Thumm hat es geliebt, Menschen zu zeichnen. Viele seiner Schulhefte und Studienunterlagen zieren kleine Porträts. Seine Zeichnungen zeigen immer nur die Köpfe der Menschen – nicht ihre Körper. Marlisa Thumm hat sich nie darüber gewundert. Weil sie wusste, wie sehr ihr Sohn es sich immer gewünscht hatte, dass ihm die Menschen ins Gesicht blicken. Dass er gesehen wird.

Contergan 1960 verabreicht – Schwere Nebenwirkungen waren unbekannt

Frieder Thumm kam vor 63 Jahren mit verkürzten Armen und einem schweren Herzfehler auf die Welt. Schuld daran waren zwei Contergan-Tabletten, die Ärzte seiner Mutter als Beruhigungsmittel gegeben hatten, als sie wegen Blutungen ins Krankenhaus kam. Damals, 1960, waren die Tabletten rezeptfrei erhältlich und die schweren Nebenwirkungen noch unbekannt. Ihre ganze Schwangerschaft lang ahnte Marlisa Thumm nicht, wie sehr das Medikament dem Wachstum ihres Babys geschadet hatte. Erst nach der Geburt erfuhr sie, dass er mit einer Missbildung zur Welt gekommen war. Als sie ihn das erste Mal im Arm hatte und die winzigen Ärmchen sah, stand ihre Welt plötzlich still. Die Stationsschwester legte ihr das Baby an die Brust. „Das war der Moment, in dem ich dachte: Junge, wir schaffen das!“, erzählt sie heute.

„Für jede Geburtstagskerze dankbar“: Fehlbildungen waren Folge von Contergan-Tabletten

Contergan hat nicht nur das Leben ihres Sohnes geprägt, sondern auch ihres. Frieder ist vor 41 Jahren gestorben. Die Ärzte sagten ihr damals, sie müsse froh sein, wenn er mit dem Herzfehler 6 werde. „Ich war für jede einzelne Geburtstagskerze dankbar, die ich für ihn anzünden durfte“, sagt sie. Frieder hat es geschafft, sein Leben zu leben, als gäbe es die Einschränkungen nicht. Er lernte schwimmen, machte den Führerschein – und entwickelte seine eigenen Taktiken fürs Schreiben, Zeichnen oder Essen.

Ich wünsche mir für Menschen mit Behinderung mehr Respekt.

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Marlisa Thumm erfuhr, dass die Contergan-Tabletten schuld waren an den Fehlbildungen ihres Sohnes. Erst in den Jahren 1961 und 1962 wurde der Contergan-Skandal aufgedeckt. Damals war Marlisa Thumm bereits gut vernetzt mit anderen Betroffenen. Für sie war es wichtig, den Grund für die Missbildungen ihres Sohnes zu erfahren. Sie und ihr Mann wünschten sich weitere Kinder. Außerdem gab es nach der Geburt in ihrer Verwandtschaft ein paar böse Kommentare, sie sei daran schuld, dass ihr Sohn keinen gesunden Körper habe. Auch der Begriff „Krüppel“ fiel – das schmerzt sie bis heute.

100 Millionen Mark für die Contergan-Stiftung – doch es gab Wichtigeres

Contergan wurde von 1957 bis 1961 vom Hersteller Grünenthal vertrieben. Es wurde gezielt als Beruhigungs- und Schlafmittel für Schwangere eingesetzt. Weltweit wurden dadurch 5000 bis 10 000 Kinder mit Missbildungen geboren, die Zahl der Totgeburten ist nicht bekannt. Eltern schlossen sich damals zusammen, erinnert sich Thumm. „Alles mögliche wurde erst als Ursache vermutet“, erzählt sie. „Sogar Waschmittel.“ 1968 begann der Prozess gegen Grünenthal, 312 Geschädigte wurden als Nebenkläger zugelassen. Das Gerichtsverfahren endete 1970 mit einem Vergleich, die Firma Grünenthal zahlte damals 100 Millionen Mark in die Contergan-Stiftung.

Marlisa Thumm hat das natürlich mitverfolgt – wichtiger als der Prozess waren für sie aber immer die Kinder. Sie war in ihrer damaligen Heimat Baden-Württemberg Mitbegründerin des Conterganverbandes. Und sie wurde kreativ, um ihrem Sohn zu helfen. Zum Beispiel wenn es darum ging, Kleidungsstücke für seine kurzen Arme umzunähen. Zu sehen, wie er mit Humor und Freude durchs Leben ging, half ihr, selbst auch ohne Groll nach vorne zu blicken. Als sie ihm den Anzug für seine Konfirmation umnähte, sprachen sie das erste Mal darüber, warum er anders ist. Frieder ließ sich nicht ausbremsen, er schaffte das Abitur, fand Freunde fürs Leben, studierte Jura. Als er 22 war, hörte sein Herz auf zu schlagen.

Die Liebe fürs Malen vererbt: Noch heute hängen die Bilder an der Wand

Heute steht sein Bild gerahmt in der Wohnung seiner Mutter in München. „Ich rede noch immer mit ihm“, sagt die 84-Jährige. An den Wänden hängen die bunten Bilder, die sie malt. Daneben Frieders Porträt-Zeichnungen. Sie ist glücklich darüber, dass sie ihm ihre Liebe fürs Malen vererbt hat.

Marlisa Thumm weiß, dass es heute nicht mehr viele Contergan-Mütter gibt. Aber es gibt in Deutschland noch ungefähr 2400 ehemalige Contergan-Kinder. Viele von ihnen kennt Thumm durch ihr Engagement im Verband persönlich. Vor Kurzem war sie in Köln bei einem Treffen des Bundesverbands. Aus vielen der Kinder sind heute Erwachsene geworden. „Es hat mich sehr berührt zu sehen, wie sie ihr Leben gemeistert und ihren Weg gegangen sind“, sagt Marlisa Thumm. Einer wurde Arzt, eine andere gewann Paralympics-Medaillen. Die 84-Jährige weiß, dass es nicht allen Familien gelungen ist, mit diesem Schicksalsschlag so gut umzugehen. „Viele Ehen sind daran zerbrochen.“ Es gab sogar Mütter, die Suizid begangen haben. Sie wünscht sich für alle Menschen mit Behinderungen mehr Respekt, weniger Berührungsängste. „Dass sie gesehen werden – und dass gesehen wird, wie sie ihr Leben meistern.“

