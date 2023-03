Zwei Wochen nach gewalttätigen Streit in Münchner Bordell: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Von: Adriano D'Adamo

Ein Streit vor dem Münchner Bordell „Leierkasten“ eskalierte und ein Mann wurde so schwer verletzt, dass er ins künstliche Koma versetzt wurde. Nun gibt die Polizei die Festnahme von zwei Tatverdächtigen bekannt.

München – Am 18. März eskalierte ein Streit zwischen vier Männern vor dem Bordell „Leierkasten“ in München. Zwei Männer schlugen auf zwei andere Männer ein. Eines der Opfer wurde so schwer verletzt, dass die Ärzte den Mann in ein künstliches Koma versetzen mussten. Das Kommissariat 11 begann die Ermittlungen aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts. Nun gab die Polizei München die Festnahmen von zwei Tatverdächtigen bekannt.

Streit im Bordell: Oper wurde lebensgefährlich verletzt

Beide Täter waren vom Tatort am 18. März geflohen. Die Polizei konnte einen der zwei Angreifer am 22. März in Altötting festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 26-jährigen Mann, der in einem Auto nach dem Angriff vom Bordell weggefahren ist. Am Mittwoch (29. März) wurde auch der zweite Angreifer, ein 25-jähriger Mann, festgenommen, wie die Polizei München bekannt gab.

Gegen beide Männer wurde aufgrund von versuchter Tötung ein Haftbefehl erlassen. Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus und musste infolge von schweren Kopfverletzungen notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt werden. Gegen bei Tatverdächtigen wird weiterhin ermittelt. Über das zweite Opfer vom Angriff vom 18. März hat die Polizei keine Auskunft gegeben.

