Zweijährige im Hirschgarten entführt! Psychisch kranke Frau nimmt das Kind einfach mit

Von: Nadja Hoffmann

Hier passierte es: Die Freizeitanlage im Hirschgarten nahe des Krumpenhofwegs. © Deger

Alle dachten, dass kleine Mädchen ist im Hirschgarten weggelaufen. Dann zeigte sich: Das Kind wurde am frühen Dienstagabend entführt. Die Tatverdächtige ist in die Psychiatrie gekommen.

Es ist die absolute Horrorvorstellung für alle Eltern: Gerade noch spielt das Kind mit anderen in einem Park, im nächsten Moment ist es verschwunden. Genau das ist einer 30-jährigen Mutter am Dienstag in Nymphenburg passiert. Die gebürtige Afghanin, die im Landkreis München lebt, war mit Freunden im Hirschgarten, als ihre Tochter plötzlich nicht mehr da war. Zuerst dachten alle, die Zweijährige sei weggelaufen. Doch das stimmte nicht: Sie wurde entführt. Laut Polizei hat eine psychisch kranke Frau das Mädchen einfach mit zu sich nach Hause genommen. Warum, ist unklar. Die Entführerin wurde inzwischen in der Psychiatrie untergebracht. Sie hatte sich um 18.40 Uhr ebenfalls im Hirschgarten aufgehalten und muss die Gruppe um die Afghanin und deren kleine Tochter gesehen haben. „In dieser Gruppe waren mehrere Kinder, die zusammen spielten“, heißt es aus dem Präsidium. In dem Bereich nahe dem Krumpenhofweg, gibt es öffentliche Grillstellen.



Münchner beteiligen sich mit Taschenlampen an der Suche

Als die 30-Jährige ihre Tochter nicht mehr sehen konnte, wählte sie sofort den Notruf und löste damit einen Großeinsatz aus. Eine Einsatzhundertschaft und ein Hundeführer eilten in den Hirschgarten. Zudem fuhren Streifenwagen mit Lautsprechern durch den Park und den dortigen Biergarten entlang, um Besucher auf die Situation aufmerksam zu machen. Zu den vielen, die sich spontan an der Suchaktion beteiligten, gehörte eine 48-Jährige Anwohnerin. Sie war nach dem Biergartenbesuch auf dem Heimweg, als sie von dem vermissten Mädchen hörte. „Das hat mir keine Ruhe gelassen“, sagt Münchnerin. Deshalb sei sie noch einmal zurück in den Park gegangen, wo viele mit Taschenlampen schon die Wege entlanggingen. Währenddessen spielten sich ein paar hundert Meter entfernt, nahe der Nibelungenstraße, herzzerreißende Szenen ab. Beim Versuch, die Zweijährige in ihre Wohnung zu bringen, scheiterte die Entführerin. Im Hausflur begann das Mädchen laut zu weinen. Die Schreie fielen einer Nachbarin auf, die zwei Dinge wusste: Erstens hat die 43-Jährige keine Kinder. Zweitens gab es immer wieder Probleme wegen ihrer psychischen Erkrankung. Das bestätigt auch die Polizei, bei der die Frau aktenkundig ist. Die 59-jährige Nachbarin zögerte nicht lange und wählte ebenfalls den Notruf. Knapp eine Stunde nach ihrem Verschwinden konnte das Mädchen so endlich zurück zu ihrer Mutter gebracht werden.