Zweites Rammstein-Konzert in München am Abend: Plötzlich drohen Regen und Gewitter

Von: Katarina Amtmann

60.000 Fans pilgerten zu Rammstein ins Münchner Olympiastadion. Am Donnerstag folgt das zweite Konzert. Dann drohen Regen und Gewitter.

München - Das erste der vier Rammstein-Konzerte in München ist Geschichte. Am Mittwoch, 7. Juni, spielte die Band um Frontmann Till Lindemann im Olympiastadion. Vorab gerieten Demonstranten und Fans der Band aneinander. Hintergrund sind Vorwürfe, die mehrere Frauen - teils auch anonym - gegen den 60-Jährigen erhoben hatten.

Rammstein im Münchner Olympiastadion: Regen und Gewitter beim zweiten Konzert?

Trotz der Vorwürfe pilgerten 60.000 Fans am ersten Abend ins Olympiastadion. Am Donnerstag, 8. Juni, folgt direkt Konzert Nummer zwei. Nachdem zunächst vier Konzertabende ohne Regen vorhergesagt waren, scheint sich das nun zu ändern. Laut wetter.com kommt es in München am Donnerstagabend zu Gewittern, die Temperaturen liegen dann noch bei 16 bis 21 Grad. Der Morgen beginnt dagegen zunächst noch wolkenlos, die Tageshöchsttemperaturen betragen 24 Grad.

Rammstein trat am 7. Juni in München auf, am 8. Juni folgt das zweite Konzert im Olympiastadion. © Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Rammstein-Konzert in München: Gewitter am Abend

In der stündlichen Vorhersage von wetter.com zeigt sich: Bereits ab Nachmittag kann es regnen, zwischen 14 und 15 Uhr steigt die Regenwahrscheinlichkeit kurzzeitig auf 85 Prozent, den Rest des Tages liegt sie oft bei um die 30 Prozent. Zwischen 20 und 21 Uhr (Rammstein beginnt um 20.30 Uhr), liegt das Gewitterrisiko dann bei 75 Prozent. Bis 22 Uhr scheint es dann noch zu regnen, bevor die Niederschlagswahrscheinlichkeit wieder sinkt.

Rammstein-Konzert in München: Die Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstagbend im Überblick

19 bis 20 Uhr Bedeckt. Niederschlagswahrscheinlichkeit: 25 Prozent 20 bis 21 Uhr Leichtes Gewitter. Niederschlagswahrscheinlichkeit: 75 Prozent 21 bis 22 Uhr Leichter Regenschauer. Niederschlagswahrscheinlichkeit: 90 Prozent 22 bis 23 Uhr Leicht bewölkt. Niederschlagswahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Die letzten beiden Konzerte von Rammstein in München finden am 10. und 11. Juni statt. Stand Donnerstag ist dafür kein Regen vorhergesagt. Tagsüber sollen die Temperaturen bei rund 24 Grad liegen. (kam)

