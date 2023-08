Könnte Immobilienmarkt in München entlasten: Unternehmer-Trio wirbt für sein Hotel-Abo

Von: Elisa Buhrke

Im Hotel übernachten und dabei sogar Geld sparen: Ein Münchner Start-up bietet ein Abo-Modell an, mit dem Pendler auf ihren Zweitwohnsitz verzichten können.

München - Seit der Pandemie ist es für viele selbstverständlich geworden, wöchentlich einige Tage im Home Office zu arbeiten. Gerade Pendler ersparen sich so lange Anfahrtswege und Fahrtkosten. Wenn der eigene Arbeitsort aber besonders weit entfernt von dem privaten Zuhause liegt, war bislang dennoch eine teure Zweitwohnung notwendig. Damit will ein neues Start-up aus München Schluss machen: Myflexhome bietet ein Hotel-Abo als Alternative zum Zweitwohnsitz an. Das bringt Steuervorteile – und die Nutzer sparen laut Angaben des Unternehmens bis zu 60 Prozent im Vergleich zur klassischen Hotelbuchung.

Hotel statt Zweitwohnung: Münchner Start-up bringt Abo-Modell auf den Markt

„Es gab einige Beispiele in unserem Umfeld, an denen wir gemerkt haben: Das könnte eine gute Geschäftsidee sein“, sagt Co-Gründer Kilian Ricken gegenüber dem Online-Magazin Gründerszene.de. Die Idee sei ihm und seinen beiden Mitgründern Frank Pellhammer und Maximilian Brunner während der Corona-Beschränkungen gekommen, als viele Menschen den Großteil ihrer Zeit im Home Office verbrachten. Das Start-up will ein Modell schaffen, das hybrides Arbeiten auch langfristig finanziell erleichtert.

Die drei Gründer des Start-ups Myflexhome bieten ein Hotel-Abo als Alternative zur Zweitwohnung an – vorerst in München und Berlin. © Collage: IMAGO/Rüdiger Wölk (Hotelzimmer) und MyFlexHome (Teamfoto Gründer)

Bisher ist das Abonnement in München und Berlin verfügbar. Bei den teilnehmenden Hotels, die Myflexhome auf seiner Website auflistet, handelt es sich um große, vor allem von Geschäftsreisenden genutzte Ketten. Zwischen vier bis 16 Nächte pro Monat können Kunden buchen. In München variieren der Preis für vier Übernachtungen derzeit zwischen 236 und 424 Euro, also mindestens 59 Euro pro Nacht. Im Gespräch mit Gründerszene.de gibt Ricken an, das Unternehmen habe derzeit eine dreistellige Zahl von Kunden, die durchschnittlich ein Abo für sieben Nächte im Monat abschließen. Darunter befänden sich auch Firmenkunden wie etwa ein Pflegedienst, dessen Arbeitskräfte in Zeitarbeit angestellt sind.

30.000 Menschen mit Zweitwohnsitz in München – Hotel-Abo entlastet Wohnungsmarkt

In München zahlen Mieter auf eine Zweitwohnung einen Steuersatz von satten 18 Prozent der Jahresnettokaltmiete. In der teuersten Stadt Deutschlands kommt so eine stolze Summe zusammen, die Nutzern des Hotel-Abos erspart bliebe. Noch dazu könnte das Modell den überlaufenen Wohnungsmarkt entlasten – immerhin haben mehr als 30.000 Menschen (Stand: 2021) einen Zweitwohnsitz in München angemeldet.

Gefördert wird das Start-up aktuell unter anderem durch das bayerische Wirtschaftsministerium mit einer fünfstelligen Summe. Wie Ricken gegenüber Gründerszene.de verrät, finanziert sich das Start-up bisher über Bootstrapping: also eine Low-Budget-Strategie, bei der das Geld vor allem aus Eigenkapital und dem privaten Umfeld stammt. Ab September wolle Myflexhome seine „erste Finanzierung angehen“. Und zukünftig weiter expandieren: Auch Standorte wie Hamburg und Frankfurt sind geplant.

