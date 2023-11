Zwist um Deutschlandticket läuft aus dem Ruder: Beiß-Attacke am Münchner Hauptbahnhof

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Mit einem renitenten Mann bekam es die Polizei am Hauptbahnhof zu tun (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein Streit um die Stornierungsbedingungen des Deutschlandtickets eskaliert am Münchner Hauptbahnhof. Ein 29-jähriger Mann verliert völlig die Beherrschung.

München – Ein 29-jähriger Mann, der mit den Stornierungsbedingungen des Deutschlandtickets nicht einverstanden war, hat am Donnerstagnachmittag (9. November) am Münchner Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt. Nachdem er Bahn-Mitarbeiter beleidigt und bedroht hatte, biss er einen Polizisten in den Unterarm und wurde schließlich auf freien Fuß gesetzt.

In einer Pressemitteilung informiert die Bundespolizei: Der Vorfall begann gegen 13.45 Uhr, als der in München wohnhafte Afghane versuchte, sein Deutschlandticket am Infopoint des Bahnhofs zu kündigen. Als ihm ein Mitarbeiter erklärte, dass dies nur online möglich sei, reagierte der Mann mit Beleidigungen und Drohungen. Eine Streife des Bahn-Sicherheitsdienstes, die zur Unterstützung hinzugezogen wurde, konnte den Mann aus dem Bahnhof bringen, wurde jedoch ebenfalls beleidigt und bedroht.

Aufruhr am Münchner Hauptbahnhof, nachdem Mann Deutschlandticket stornieren will

Aufgrund der anhaltenden Aggressionen wurde die Bundespolizei zur Unterstützung gerufen. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo er auch die Polizeikräfte beleidigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis, dem er nicht freiwillig nachkam. Als die Beamten ihn aus dem Bahnhof geleiteten, wehrte er sich und biss einem 23-jährigen Bundespolizisten in den Unterarm, wobei er dessen Handschuh zerriss. Der Beamte musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Der 29-Jährige wurde erneut zur Dienststelle gebracht, diesmal gefesselt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.