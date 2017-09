Mit viel Energie in die Wiesn-Zeit

Es ist ein Fest mit Tradition, das jährlich Millionen Besucher nach München lockt. Die SWM sorgen dafür, dass auf der Wiesn alles läuft.

Wiesn, Wellenbad, Wegweiser. In München werden viele spannende Geschichten erzählt, die diese Stadt erst so einzigartig machen. Im Service-Magazin M-Direkt erfahren Münchner alles, was sie und ihre Stadt bewegt.

Die großen Wegweiser für München

Wozu schlaue Köpfe und kluge Denker in der Lage sind, zeigt sich nicht nur in der Wissenschaft oder in der Literatur. Auch die öffentliche Versorgung einer Großstadt wie München ist ein Mammutprojekt, das nur mit Pioniergeist und großen Visionären zu stemmen war und ist. Erfahren Sie in Folge 3 der M-Direkt-Serie zur Historie mehr über „die richtigen Leute an der richtigen Stelle“, die die großen Wegweiser für die öffentliche Versorgung Münchens waren.

Die SWM und die Wiesn

Wenn heuer zum 184. Mal auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt startet, geht auch für die Stadtwerke München eine arbeitsintensive Zeit in die finale Runde. Die SWM sorgen mit 14 Spezialisten dafür, dass drei Millionen Kilowattstunden Strom, 200.000 Kubikmeter Erdgas und 120 Millionen Liter Wasser den Festzelten, Bratereien, Fahrgeschäften und Schaubuden Leben einhauchen.

Grandioser Badespaß: München hat seine Welle wieder

+ Badespaß im Cosimawellenbad. © SWM Sie wurden schmerzlich vermisst, doch das Warten hat sich gelohnt. Seit ein paar Wochen wogen wieder die Wellen im Cosimawellenbad – toller als je zuvor! Das neu gestaltete Bad lockt seine großen und kleinen Badegäste mit Saunalandschaft, Warmwasseraußenbecken mit beleuchteter Schaukelbucht, Badgastronomie mit großer Terrasse, dem größten Kinderplanschbereich der Münchner Hallenbäder und nicht zuletzt spannenden Brandungserlebnissen auf 35 mal 16 Metern. Da können Herbst und Winter ruhig kommen – der Badespaß geht weiter!

Was sich alles verändert und verbessert hat, können Sie weiter unten im Service-Magazin der SWM nachlesen.

Chancengleichheit: Wie die SWM Frauen fördern

Überall wird nach mehr weiblichen Chefs in Unternehmen gerufen, aber an der Umsetzung hapert es vielerorts gewaltig. Dabei profitieren Firmen, die Frauen in Schlüsselpositionen fördern, deutlich. Mehr Umsatz, mehr Rendite, bessere Performance: Das ist die harte Währung. Die Zusammenarbeitskultur und Innovationsfähigkeit von Frauen leisten einen enormen Beitrag zu diesen Zielen. Die SWM sind sich der Chancen für die Unternehmenskultur bewusst und fördern deshalb ganz gezielt die Karrieren von Frauen. Wie genau, erfahren Sie im Service-Magazin M-Direkt.

Gut beraten: Online-Service und Energieberatung der SWM

+ Strom sparen, dank kompetenter Beratung. © SWM Die Beratung vor Ort, das offene Ohr bei Problemen: Ein verlässlicher Energiepartner kann nur mit gutem Service und direktem Kontakt bei seinen Kunden punkten. Deshalb stehen die SWM mit umfassender Energieberatung und verbessertem Online-Service im ständigen Austausch - und das lohnt sich: Wie eine Auswertung im Rahmen des SWM Projekts "Energieberatung für Haushalte mit geringem Einkommen" zeigt, konnte der Stromverbrauch in den beratenen Haushalten zwischen 2009 und 2016 um durchschnittlich 7,35 Prozent gesenkt werden. Insgesamt ist das eine Einsparung bei den Energiekosten von rund 2,5 Millionen Euro. Das ist gut für Ihren Geldbeutel und unsere Umwelt.

Aber auch die Erreichbarkeit ist ein wichtiger Punkt bei der Kundenzufriedenheit. Der Online-Service der SWM wurde grundlegend überarbeitet und ist nun noch benutzerfreundlicher und auch vom Handy und Tablet aus bequem zu bedienen. Im Service-Magazin M-Direkt erfahren Sie, was alles neu ist.

