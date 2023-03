Im Berufsverkehr: Tram kracht mit Auto zusammen - Frauen ins Krankenhaus gebracht

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Eine Tram ist mit einem VW am Knie zusammengestoßen. Die Insassen des Autos haben den Unfall heil überstanden.

München – Am Dienstagabend (6. März) kam es Am Knie zu einem Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Auto. Glücklicherweise konnten die beiden Insassinnen ihren Wagen eigenständig verlassen, wurden anschließend dennoch in ein Krankenhaus in München gebracht.

Eine Tram ist in Paising mit einem Auto zusammengestoßen. © Berufsfeuerwehr München

München: Ursache für Tram-Unfall nicht bekannt

Die Rettungskräfte der Feuerwehr München haben ebenfalls die Insassen der Tram betreut und versorgt. Der Bereich um den Unfallort im Stadtteil Pasing herum wurde gesperrt und Einsatzkräfte begannen mit den Aufräumarbeiten. Für Autofahrer in Pasing und Am Knie kam es deswegen zu einer Verkehrsbehinderung am Abend.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Für den Tramfahrer ging die Fahrt glimpflich aus. Weitere Informationen bezüglich des Unfalls, wie die Unfallursache oder die Höhe des entstandenen Sachschadens, sind noch nicht bekannt. Der Tramfahrer, Insassen des VWs und der Straßenbahn konnten den Unfall größtenteils unbeschadet überstehen und sind wohlauf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.