Rund 120 Handwerker sind beim Aufbau des Löwenbräu-Festzeltes beteiligt

Rund 120 Handwerker arbeiten dafür Hand in Hand! Ein Kraftakt der besonderen Art ist Jahr für Jahr der Aufbau eines solchen Wiesnfestzeltes. © IMAGO/Karlheinz Irlm

Unter Hochdruck werden Jahr für Jahr in nur zehn Wochen die Wiesnzelte aufgebaut. „Eigentlich ist die Zeit dafür viel zu kurz – vor allem, weil Handwerker knapp sind“, sagt Steffi Spendler, Wirtin des Löwenbräu-Festzeltes.

Am Aufbau eines solchen „Prachtpalastes“ – im Fall des Löwenbräu-Festzeltes mit beachtlichen 8000 Sitzplätzen – sind rund 120 Handwerker beschäftigt.

Ohne eine ordentliche Grundlage sollte man sich nicht das gute Wiesnbier schmecken lassen, ebenso kann ein Wiesnfestzelt nicht ohne eine solide Basis aufgestellt werden. Die ersten Handwerker vor Ort sind deshalb die Sanitär- (SHK) und Lüftungs-Techniker, die die erforderlichen Wasser- und Abwasserleitungen unter dem Zelt verlegen. Hand in Hand geht es weiter! Die Zeltbauer, die Beton-/Stahlbauer sowie Zimmerleute übernehmen recht schnell das Zepter, um in einem zweiten Schritt das Gerüst und vor allem die Decke – den sogenannten „Himmel“ - aufzustellen.

Alles Arbeiten, die noch vor dem Einziehen des Holzbodens geschehen. Und das hat gute Gründe. „Zum Aufbau des Himmels werden schwere Fahrzeuge benötigt, die der Boden nicht aushalten würde“, so Spendler. Zimmerleute und Gerüstbauer errichten erst einmal das „Skelett“ des Wiesnfestzeltes – eben bis hin zum „Himmel“. Lüftungs-Techniker und Elektriker schließen die wichtigen Be- und Entlüftungsanlagen an der Decke an, die eben mit den schweren Fahrzeugen in die Halle gefahren werden. Nun erst kann von den Zimmerleuten der Holzboden verlegt werden. Im nächsten Schritt machen sich etliche Elektriker dran, die wichtigen Leitungen – zum Beispiel für die Beleuchtung und vor allem für den Küchenbereich zu verlegen. So sind nun auch die Experten für Licht-, Sound- und Telekommunikationsanlagen im Einsatz. Alles schön im Hintergrund und immer unter dem Aspekt der Sicherheit.

Wiesnwirtin Steffanie Spendler vom Löwenbräu-Festzelt. © Stefan M. Prager/IMAGO

Parallel legen etliche Möbelschreiner als Experten für den Innenausbau los, die für die etwas feineren, maßgenauen Einbauten zuständig sind - zum Beispiel für das Büro auf der Wiesn von Steffi Spendler mit einem neuen Tresen. Nahtlos geht es weiter! Spendler: „Allein der Maler ist meist mit fünf Kollegen im Einsatz, um die Bühne, die Säulen und vieles andere komplett neu zu streichen.“ Für die feinen Malereien sind spezialisierte Schildermaler im Einsatz, die alle Boxenschilder neu malen. Die Spengler kümmern sich um das Dach. Die Küche des Löwenbräu-Festzeltes hat zum Beispiel ein komplett neues Dach bekommen. Fünf Dekorateure beginnen dann schon Girlanden und Bilder aufzuhängen. Parallel sind zudem die Küchen- und Schank-Techniker unterwegs, um ein Herzstück des Wiesnfestzeltes – die Küche – einzurichten. Die Experten für Feuerlösch- und Schließanlagen kümmern sich um die Sicherheit. Die Zeit ist knapp bemessen, sodass alles „a la Minute“ – so Steffi Spendler – fertig wird.

Bis zu 500 Angestellte beim laufenden Betrieb

Im laufenden Betrieb eines Festzeltes sind bis zu 500 Angestellte im Einsatz. Darunter sind laut Wirtin Spendler rund 220 Festzeltbedienungen, die alle gleichzeitig arbeiten. Jede Festzeltbedienung muss sich um 30 bis 40 Gäste kümmern. „Da sind Vollprofis darunter, die von Volksfest zu Volksfest ziehen, viele langjährige Bedienungen, Studenten und auch Kollegen aus Österreich“, so Spendler. Im Löwenbräufestzelt gibt es seit Jahren drei Ärztinnen, die als Studentinnen mal als Bedienungen angefangen haben und bis heute weiterarbeiten.“ Spendler bringt es auf den Punkt: „Wir sind alle vom Wiesn-Virus infiziert.“ Nicht zu vergessen wären da noch 13 Schenkkellner, damit der Nachschub an Getränken nicht ausgeht, rund 30 Mitarbeiter in der Küche – darunter Köchinnen und Köche, die die feinen Wiesn-Klassiker wie Ochsenfleisch und Hendl sorgen, über 30 Musiker, die auch mal beruhigend auf die Feiernden einwirken können, und 80 Ordner. Denn eines ist bei jeder Wiesn klar: Sicherheit steht an erster Stelle. In diesem Sinne auf eine „sichere Wiesn 2023“. (von Bodo-Klaus Eidmann)