Drei Tage Wiesn am Stück: Winterscheidt verschickt Sprachnachricht – „Kann ich Menschen nicht vorenthalten“

Teilen

Joko Winterscheidt war 2023 auf dem Oktoberfest. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Joko Winterscheidt besucht das Oktoberfest. In seinem Podcast wurde ein Sprachmemo enthüllt, das er offenbar in nicht ganz nüchternen Zustand verschickte.

München - Auf der Wiesn 2023 ereignete sich so manch eigenartige Geschichte. Ein Veranstalter lieferte zuletzt kuriose Anekdoten zu einem Promi-Event auf dem Oktoberfest. Auch Joko Winterscheidt erzählte jüngst eines seiner verrücktesten Wiesn-Erlebnisse. Dabei ließ es der Wahlmünchner auch heuer offenbar gut krachen. In seinem Podcast „Sunset Club“, den er gemeinsam mit Autorin und Moderatorin Sophie Passmann führt, spielten seine Besuche eine große Rolle.

„Sehr, sehr niedlich“: Joko Winterscheidt verschickte offenbar Videos und Fotos von sich auf der Wiesn

„Ich bin da in ein Bierfass gefallen über das Wochenende“, sagte er und fügte an, „und habe da aber Gott sei Dank den Weg wieder rausgefunden.“ Drei Tage lang war er in Folge auf der Wiesn. Das Volksfest sei „natürlich auch verlockend“, erklärte Winterscheidt, denn der Anlass sei nichts anderes, „als dem Bier zu frönen.“ Damit, dass seine Podcast-Partnerin gleich eine Sprachnachricht vorspielen würde, die so vermutlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, rechnete er wohl nicht.

„Du neigst dazu, wenn du schon ein Bier im Bauch hast, dann Videos zu schicken und Fotos“, sagte Passmann. „Ich habe über das Oktoberfest jetzt mehr erfahren und mehr mitbekommen, als in den letzten Jahren“, fügte sie an. „Ich fand es sehr, sehr niedlich.“ Auf die Frage, ob er sich erinnere, wann er die Videos und Fotos verschickte, stellte er eine Gegenfrage: „Donnerstag, richtig?“

„Ich brauche kein Bier mehr“: Winterscheidt drei Tage in Folge auf dem Oktoberfest

Daneben versendete Joko Winterscheid jedoch auch Sprachnachrichten - in offenbar betrunkenem Zustand. „Ich habe die abgehört und gedacht, und wenn es das Letzte ist, was ich in dieser Branche tue, wenn ich gecancelt werde danach, ich kann den Menschen nicht vorenthalten, was du mir da als Sprachnachricht geschickt hast“, erklärte Passmann.

„Ich will nicht mehr“, ist Winterscheidt darauf mit kratziger Stimme und in bayerischem Dialekt zu hören. „Ich mag heim“, fährt er dann fort, um kurz darauf offenbar festzustellen, dass er bereits zu Hause ist. Er wolle einfach nur Wasser trinken. „Sophie, ich brauche kein Bier mehr“, endet die Aufnahme. Er rechtfertigte sich schließlich im Lauf des Podcasts noch dafür. Mit 45 Jahren stecke man so einen Wiesn-Besuch in München nicht mehr so leicht weg.

Die größten Wiesn-Skandale in Bildern: Vom Bräurosl-Beben bis zum Koks-Wirt Fotostrecke ansehen

Für Kopfschütteln sorgte indes ein Trink-Video aus einem Wiesn-Zelt. Dort trank ein Mann einen Schluck Alkohol aus dem Bauchnabel eines anderen Mannes.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!