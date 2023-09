25 Jahre „Almauftrieb“: Promis feiern wilde Party in der Käfer Wiesn-Schänke

Von: Felicitas Bogner

Zum 25. Jubiläum servierte Gastgeber Philip Greffenius (li.) Simone Ballack und ihrem Freund Heiko Grote einen Grauburgunder aus der Magnum-Flasche. © Schneider-Press/W.Breiteneicher

Zum 25. Jubiläum des legendären „Almauftrieb“, der traditionell am ersten Wiesn-Sonntag in der Käfer-Schänke steigt, kamen zahlreiche Stars zusammen. Dabei wurde getanzt, geschunkelt und gebusselt.

München - Ein Vierteljahrhundert Party pur, 1111 Magnum-Flaschen Grauburgunder, unzählige feierwütige Promis und a bisserl Hyper Hyper. Ja, beim 25. Jubiläum des legendären Almauftriebs in der Käfer Wiesn-Schänke am Sonntagabend ging die Post ab. Schon vor Beginn tummelten sich Stars und Sternchen, und freilich auch die, die es gerne wären, im Blitzlichtgewitter zu Füßen der Bavaria.

Der Scooter-Frontmann H.P. Baxxter mit Freundin Sara- © Gisela Schober

Wer ist in? Der ist drin! Die Gästeliste hätte bunter nicht sein können. Von Milliardär Klemens Hallmann mit seiner Frau, dem Model Barbara Meier, bis zu Instagram-Stars, wie Sophia Thiel, Alessandro Capasso und Designerin Sarah Kern – alle waren sie da. Kern brachte ihre neue-alte Liebe Tobias Pankow mit. Die Ex-Frau von Designer Otto Kern und ihr 17 Jahre jüngerer Freund kamen bereits 2019 zusammen, trennten sich damals aber nach einigen Monaten wieder.

Almauftrieb 2023: Promis zeigen sich mit neuer Liebe

Ende 2022 gaben beide ihrer Liebe eine zweite Chance – und kuschelten jetzt immer noch ganz verliebt im Käfer. Auch Schauspielerin Simone Thomalla kam in Begleitung ihres Freundes Jan-Christoph Wagner und Model Sarah Brandner zeigte nach dreieinhalb Jahren Beziehung ebenfalls zum ersten Mal ihren Mr. Right: Unternehmer Christian Hymer.

Dirndl-Designerin Astrid Söll: „Pink liegt voll im Trend“

Besonders viele Blicke zog das aktuelle Playmate auf sich. Désirée Nick kam gemeinsam mit Dirndl-Queen Astrid Söll auf die Mega-Party gestöckelt. „Alle wollen heuer Dirndl im Barbie-Style. Pink liegt voll im Trend“, sagte Söll. Das weiß auch die frisch verliebte Simone Mecky-Ballack, die im schicken Barbie-Dirndl und mit ihrem neuen Freund Heiko Grote die Party rockte. „Ich war schon immer der totale Barbie-Fan“, schwärmte sie. „Dazu ist es wunderschön, mit meiner neuen Liebe hier zu sein, gemeinsam zu schunkeln und zu busseln“, gab sie sich vergnügt. Da konnten nicht mal ihre zwei Verflossenen die Stimmung trüben.

Fußball verbindet: Giovane Élber (li.) und Serge Gnabry. © Felix Hörhager

Simone Mecky-Ballack im Barbie-Style mit neuem Freund

Während Michael Ballack vor dem Zelt dem Medientrubel entfloh, posaunte Noch-Ehemann Andreas Mecky einem Kumpel entgegenl: „Ich bin heute vogelfrei.“ Doch das störte die schöne Simone beileibe nicht: „Mir geht es super. Ich bin mit allen cool.“ Höhepunkt des Abends: Scooter-Frontmann H. P. Baxxter enterte die Bühne. Hyper Hyper statt Hulapalu und die Stimmung kochte. „Ich komme gerne aufs Oktoberfest, ich mag das Rustikale und Urige.“ Tracht würde Baxxter auch öfter tragen. „Aber bei mir zu Hause in Hamburg passt das nicht. Das gehört nach München.“

Scooter-Frontman H.P. Baxxter tritt im Käferzelt auf

An der Seite des Musikers: Seine neue, 37 Jahre jüngere Freundin Sara. Baxxter und die schöne Immobilienwirtschaft-Studentin sind seit einigen Monaten ein Paar. Zum Oktoberfest brachte er sie gerne mit und schwärmte vom bayerischen Bier: „Ich trinke ja sonst kein Bier, aber so eine Mass Bier ist dann schon super.“

Prost! Model Barbara Meier, Model Franziska Knuppe, Unternehmerin Barbara Becker und Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (v. li.). © Gisela Schober/Getty Images

Überglücklich zeigte sich nicht nur Michael Käfer („So eine tolle Stimmung gab es fast noch nie.“), sondern auch Veranstalter Philip Greffenius. „Es macht mich stolz, dass wir den generationenübergreifenden Event seit 25 Jahren etablieren konnten.“ Der Almauftrieb sei nie als Promi-Party gedacht gewesen. „Er ist es einfach geworden.“

Roberto Blanco gibt seiner Frau Luzandra ein Bussi. © Roman BABIRAD

Roberto Blanco auf dem Oktoberfest - Auch Wayne Carpendale besucht die Wiesn

Seit Beginn an Stammgast: Roberto Blanco. („Ich war schon auf dem ersten Almauftrieb dabei. Man trifft hier immer viele Freunde.“) und Wayne Carpendale. „Seit 16 Jahren kommen wir gemeinsam“, verriet seine Frau, Moderatorin Annemarie Carpendale. „Für uns ist der Almauftrieb zum Klassentreffen geworden.“ Da pflichtete ihr Stammgast Verena Kerth (im Partnerlook mit Freund Marc Terenzi) bei. „Als Münchner Kindl ist der Almauftrieb noch wichtiger als der Anstich.“ Und auch Terenzi griff zum Mikrofon und performte den Kings of Leon-Hit Sex on fire.

Ex-Fußballer Patrick Owomoyela kam verletzt. © Gisela Schober

Ein Klassentreffen war es auch für Noch-Kicker und Ex-Fußballprofis. „Ich gehe jeden Tag auf die Wiesn. Für mich als Brasilianer ist die Atmosphäre immer etwas Besonderes“, schwärmte Giovane Élber, während Serge Gnabry zu keinem Gespräch bereit war. Nicht nur FC-Bayern-Spieler hielten die Massen hoch. Auch Ex-Dortmund-Torwart Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela warfen sich ins Treiben der Nacht. „Auf der Wiesn sind ehemalige Fußball-Rivalitäten vergessen“, meinte Owomoyela lachend mit Blick zum Bayern-Tisch.

Astrid Söll und Désirée Nick vor dem Almauftrieb. © feb

Auch dabei: die Ex-Affäre von Fürst Albert, Nicole Coste, Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die drei Boris-Becker-Ex-Frauen Barabara Becker, Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden sowie Jasmin Herren mit ihrem 21 Jahre jüngeren Freund Philipp Bender.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.