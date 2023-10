Wiesn-Rechnung fast eine Monatsmiete: Wasser teurer als Weißbier im Weinzelt

Von: Adriano D'Adamo

Das Video einer Rechnung aus Kufflers Weinzelt von der Wiesn geht viral. Der zu bezahlende Rechnungsbetrag beläuft sich auf über 900 Euro.

München – Ein Besuch auf der Wiesn kann vieles werden, aber günstig eher selten. Das Video einer Rechnung von Kufflers Weinzelt ging auf TikTok viral. Der Rechnungsbetrag belief sich auf mehr als 900 Euro, aber dabei sticht vor allem heraus, dass das Weißbier günstiger ist als das Wasser in dem Festzelt.

Diese Wiesn-Rechnung ging viral. © jessie_2101/TikTok

Über 900 Euro im Weinzelt: Rechnung aus Weinzelt erstaunt mit Preisen

919,80 Euro. So hoch war die Rechnung am Dienstag (26. September) in Kufflers Weinzelt. Der Text im Video lenkt den Fokus auf den Preis für das Wasser. Es wurden zwei Flaschen Wasser für je 10,90 Euro gekauft. Die zwei Weißbiere auf der Rechnung kosteten jeweils 8,70 Euro. Die Menge der Getränke steht nicht dabei, es ist also möglich, dass die Wasserflasche etwas mehr Flüssigkeit enthielt als das Weißbierglas.

„Wenn das Weißbier weniger kostet als das Wasser, dann warst du im Weinzelt“, heißt es im viralen Video. Auch die anderen Punkte auf der Rechnung fallen nicht gerade günstig aus. Für drei Portionen Fish and Chips wurden 102 Euro fällig. Die zwei Wiener Schnitzel auf der Rechnung kosteten 76 Euro.

Video der Rechnung geht viral: Nutzer schockiert von Summe

Das Video wurde auf TikTok mehr eine Million Mal aufgerufen. In der Beschreibung steht nur „Inflation und so“. Weitaus interessanter und unterhaltsamer sind die Kommentare unter dem Video der Wiesn-Rechnung. Die mehr als 1000 Reaktionen zeichnen ein Bild davon, dass der Rechnungsbetrag viel zu hoch für die Nutzer ist.

„War da das Meer inklusive?“ - eine Auswahl an Kommnetaren

„Wiener Schnitzel 38 €? Wie viele Quadratmeter hatte das?“

„Ich muss mit 800 Euro und vier Kindern für den ganzen Monat hinkommen“

„3 Mal Fish and Chips für 103 €? War da das Meer inklusive?“

„Da mach ich lieber Urlaub mit Familie für dieses Geld“

„Unser Dorffest so: 3 € Bier inkl. Pfand und 2 € Currywurst mit Pommes“

In den Kommentaren erklärte die Frau hinter dem Account, dass es sich um eine Gruppe von zehn Leuten bei dem Wiesn-Besuch gehandelt habe.

