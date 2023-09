Fast alle Wiesn-Wirte vertrauen ihr: Firma sorgt dafür, dass Besteck sauber ist – mit gigantischem Aufwand

Von: Manuel Rank

Hunderttausende Messer, Gabeln und Löffel werden auf der Wiesn verbraucht. Das Unternehmen eines ehemaligen Wiesn-Chefkellners übernimmt das Spülen.

München – 400.000 Hendl, 125 Ochsen und 30 Kälber verzehrten die Besucherinnen und Besucher 2019 auf der Wiesn. Bei dieser riesigen Menge an Gerichten fällt auch eine riesige Menge an verschmutzen Besteck an. Während die Bedienungen das Besteck früher per Hand polieren und einwickeln mussten, übernimmt die Reinigung der schmutzigen Löffel, Gabeln und Messer mittlerweile ein Unternehmen aus Niederbayern – für fast alle Festzelte.

Weißwurst-, Hendl- und Kaiserschmarrn-Reste: Auf der Wiesn müssen täglich ganz schön viele Teller gereinigt werden. © picture alliance / dpa | Marc Müller

„Wir liefern über Nacht und holen über Nacht wieder ab“, erklärt Hannes Gruber, der Unternehmer, der zusammen mit Pamela Gruber hinter der Reinigungsfirma GastroGast in Passau steht. Etwa 28 Tonnen frisches Besteck, fein säuberlich in Servietten gewickelt, karren die Helferinnen und Helfer des Unternehmerduos jeden Tag nach Mitternacht auf die Theresienwiese. Und packen genauso viel schmutziges Besteck wieder ein.

Kunden in ganz Deutschland – Stuttgarter Wasen und Münchner Wiesn wichtige Kunden

Das Konzept der niederbayerischen Firma: Besteck-Verleih – 18 Millionen Teile in sechs Qualitätskategorien inklusive Spülen, Polieren und Einwickeln in Servietten. Kliniken, Kantinen und Messen gehören zu den Kunden des Unternehmens. Vor allem aber beliefern Hannes und Pamela Gruber Volksfeste in ganz Deutschland und Österreich, derzeit die Wasen in Stuttgart, und natürlich: die Wiesn in München.

Wie viele Besteckteile er derzeit auf der Wiesn hat, kann Gruber selbst nicht sagen – eine sechsstellige Zahl sei es aber allemal. Vier Lastwagen bringen jeden Tag die Messer, Gabeln und Löffel vom Oktoberfest zum etwa 180 Kilometer entfernten Firmensitz in Passau.

Umweltfreundlich und hygienisch: Für 60.000 Besteckteile werden 300 Liter Wasser benötigt

Trotz der langen Fahrtwege meint Gruber: „Wir sind zehnmal umweltfreundlicher als wie es früher gelaufen ist. Wir brauchen für 60.000 Besteckteile 300 Liter Wasser. Das verbraucht jede große Spülmaschine in einer Stunde, um 4000 bis 5000 Besteckteile sauberzumachen.“ In zwei Spezial-Maschinen reinige das Unternehmen jeden Tag eine Million Löffel, Messer und Gabeln. Die Methode der Firma sei nicht nur umweltfreundlicher, so Gruber, sondern auch viel hygienischer: In der Poliermaschine überlebe bei 86 Grad kein Virus und kein anderer Keim.

Auf dem Oktoberfest kommt laut Gruber die billigste Besteckklasse zum Einsatz. Immerhin gehe dort jedes Mal etwa eine halbe Million Teile verloren. Bevor das Besteck gereinigt und gespült wird, muss zuerst sortiert werden. „Das Problem ist, dass in den Tonnen mit dem Besteck so viel anderer Schmutz ist: Haxnknochen und Maßkrüge, das kann die Besteckreinigungsanlage nicht verarbeiten, deshalb muss das getrennt werden“, so Hannes Gruber.

Das Besteck-Unternehmen beliefert fast alle Wiesn-Festzelte

Der Unternehmer arbeitete vor ein paar Jahren selbst als Chef-Kellner im früheren Wiesn-Festzelt Hippodrom. Dort bekam er mit, wie viel Zeit die Bedienungen in den Zelten benötigten, um das Besteck zu polieren und in Servietten zu wickeln. „Da habe ich mit dem Hippodrom angefangen. Das Hippodrom war die Testversion“, so Gruber.

Das war im Jahr 2009 – schon auf den darauffolgenden Oktoberfesten zogen weitere Zelte nach. Inzwischen kommt fast keines der Wiesn-Zelte mehr ohne das Gruber-Besteck aus Passau aus. Seit 2014 stehe die Firma mit fast allen Festwirten unter Vertrag, heißt es auf der Internetseite.

Wiesn-Bedienungen froh über Entlastung – früher kamen Kellner eine Stunde früher zum Servietten-Wickeln

Der Besteck-Service bedeutet für Wirte und Bedienungen eine erhebliche Entlastung. Früher mussten die Bedienungen Löffel, Messer und Gabeln selber mit der Hand polieren und in Servietten einwickeln. Sie seien nun froh über das vorgepackte Besteck, sagt Christian Schottenhamel, zweiter Sprecher der Wiesn-Wirte. „Alles, was in der Menge produziert wird, ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch hygienischer – und spart außerdem Personal“, so Schottenhamel. Die riesigen Spülanlagen des Unternehmens seien schlussendlich „klimafreundlicher, als wenn viele kleine Spülmaschinen das Besteck waschen.“

Auch Weinzelt-Wirt Sebastian Kuffler sagt, dass die Kellner damals eine Stunde früher kommen mussten, um das Besteck zu wickeln. Die Zeit habe dann an anderer Stelle gefehlt. Zudem: Viele der Servietten mussten weggeschmissen werden und landeten im Müll, weil sie falsch gewickelt oder zerknittert waren. Die Fahrten der Lastwagen seien der einzige fragliche Punkt, aber „Es lohnt sich, und wenn man es runterbricht, ist es wahrscheinlich ökologischer“, so Kuffler.

