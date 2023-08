Ackerfrisch auf den Biertisch: Hier kommt das Wiesn-Gemüse her

Von: Ulrike Kremer

Christian Winklhofer (li.) zu Gast beim Gemüsebauern Josef Kreuzinger © Marcus Schlaf

Die Gärtnerei Kreuzinger liefert frisches, saisonales Grünzeug auf das Oktoberfest. Auch das Festzelt Tradition wird von der Traditionsgärtnerei beliefert.

München – Wer an Salat, Gemüse und Kräuter denkt, hat nicht als Erstes die Oktoberfest-Speisekarte vor Augen… Doch auf der Wiesn geht ohne Grünzeug gar nichts: Ob Schnittlauchbrot, Radi, Krautsalat oder Kraftbrühe – für viele Gerichte sind die Produkte von Gemüsegärtner Franz Kreuzinger (48) aus Karlsfeld essenziell. Seit 2010 liefert er Salat, Kräuter und Gemüse aus eigenem Anbau an das Festzelt Tradition, das die Wiesn-Wirte Toni Winklhofer und Peter Wieser seit 2001 auf der Oidn Wiesn führen. Für die Wiesn-Lieferung zeigt Kreuzinger vollen Einsatz: „Teilweise steh‘ ich um halb zwei in der früh auf, damit wir die Ware vorschriftsgemäß bis neun Uhr angeliefert haben und vorher schon ernten konnten.“

Einhundert Jahre alter Familienbetrieb: Auch die Kinder arbeiten mit

Vor über 100 Jahren gründeten seine Vorfahren den Gemüse- und Gartenbaubetrieb im Münchner Norden, 2011 übernahm er die Führung. Bei der Arbeit hilft die ganze Familie mit: Frau Melanie (45) leitet Büro und Verkauf, Sohn Valentin (17) beendet gerade seine Lehre zum Gemüsegärtner, und auch Tochter Sophie (20) unterstützt neben ihrem Studium.

Fürs Oktoberfest in München schraubt Kreuzinger den Anbau der Produkte deutlich hoch, insbesondere die Mengen an Rettich und Radieschen: “Ungefähr 500 Stück unseres Münchner Radi gehen pro Tag ans Zelt, der gehört schließlich auf jedes gute Brotzeit-Brettl“, schwärmt der Gemüsebau-Chef. Damit die Ernte gelingt, nutzt er nachhaltige Methoden. „Um Schädlinge fernzuhalten benutzen wir Netze, keine Pflanzenschutzmittel.

Die Äcker werden im Fruchtwechsel-Verfahren bestellt, das schont den Boden gut und hilft, seine Fruchtbarkeit zu bewahren“, erklärt Melanie Kreuzinger. Auch sinnvolle Ressourcennutzung spielt eine Rolle: „Wasser ist ein großes Thema. Wir versuchen, möglichst wenig zu gießen und arbeiten viel mit Tröpfchenbewässerung. Im Kräuter-Gewächshaus zum Beispiel nutzen wir das Ebbe-und-Flut-System. Das Wasser wird zum Bewässern nur angestaut und kommt dann zur Wiederverwendung zurück in den Vorratsbehälter.“

Saisonale und regionale Produkte kommen auf den Wiesntisch: Möglichst wenig Abfälle in der Küche

Geerntet wird täglich frisch vom Feld, von dort wird die Ware in Mehrwegkisten an Kunden geliefert. Bis zu fünfzig Mal kann eine solche Kiste benutzt werden - umweltfreundlicher geht’s nicht! Das findet auch Christian Winklhofer (51), Sohn von Wiesn-Wirt Toni Winklhofer. „Uns ist wichtig, saisonale Produkte aus der Region von bester Qualität zu verarbeiten“, sagt Winklhofer, der außerdem Wert darauflegt, dass in der Küche möglichst wenig Abfälle und Verpackungsmüll anfallen.

Dafür sorgen die beiden Küchenchefs im Zelt, Walter Ziegler (74) und Hubert Feilmayr (56). „Nachhaltigkeit beim Kochen heißt, dass ich sinnvoll plane, aber auch das verarbeiten kann, was mal übrigbleibt“, weiß Ziegler. Eines jedenfalls ist gewiss, schmunzelt Winklhofer: Auf der Wiesn hat der Münchner Radi einen festen Platz – und sorgt, garniert mit etwas Salz, für den nötigen Durst auf eine frische Maß Bier.

