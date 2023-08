Run auf die Wiesn: Unterkünfte schon jetzt fast ausgebucht – Preise steigen drastisch

Von: Felix Herz

Auf der Theresienwiese befindet sich die Wiesn noch mitten im Aufbau, der Run auf die Unterkünfte in München hat aber schon begonnen. Viel ist bereits weg.

München – In etwas weniger als anderthalb Monaten ist es so weit, dann heißt es wieder „O‘zapft is!“ auf der Münchner Theresienwiese. Aktuell bietet sich den Münchnern aber noch das gewohnte Bild vom Aufbau, von Fahrgeschäften ist noch nichts zu sehen und von den großen Bierzelten steht höchstens das Grundgerüst. Anderweitig laufen die Vorbereitungen jedoch schon auf Hochtouren – und zwar bei den Buchungen der Unterkünfte.

Run auf Unterkünfte in München: Schon jetzt fast alles weg

Besucher aus der ganzen Welt strömen vom 16. September bis zum 3. Oktober wieder auf das Festgelände in München. Die Anfragen für Übernachtungsmöglichkeiten sind hoch, der Run auf die Unterkünfte läuft bereits heiß. So berichtet reisereporter.de mit Verweis auf Zahlen des Portals Holidu, dass zum ersten Wiesn-Wochenende nur noch 13 Prozent der Unterkünfte auf der Plattform zur Verfügung stehen. Noch enger wird es am letzten Wiesn-Wochenende: Hier sind nur noch vier Prozent frei.

Ein leicht verbessertes Bild zeigt sich aktuell noch zur Halbzeit des Oktoberfestes: Am mittleren Wochenende sind noch 21 Prozent der Holidu-Unterkünfte frei. Zwar gibt es natürlich noch andere Plattformen, um Übernachtungsmöglichkeiten in München während der Wiesn zu finden – die Zahlen von Holidu zeigen aber, wie hoch die Nachfrage schon jetzt ist.

Preise für Übernachtungen schießen in die Höhe – Ähnliches Bild bei Airbnb

Die Wiesn-Zeit wirkt sich natürlich auch auf die Preise für Übernachtungen aus. Zahlt man in der Woche vor Anstich noch etwa 99 Euro pro Person pro Nacht, berichtet reisereporter.de, so werden nach Anstich satte 169 Euro pro Person pro Nacht fällig. Das ist ein Kosten-Anstieg von 70 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Plattform Airbnb. Sucht man hier nach Unterkünften in unmittelbarer Nähe zur Festwiese, gibt es erstens nicht mehr viele – und die, die noch verfügbar sind, kosten zwischen 180 Euro und 392 Euro pro Nacht. Hier fällt aber immerhin das „pro Person“ weg, wodurch man sich Geld sparen kann, indem man die Unterkunft zu mehreren bezieht und die Kosten teilt. Dennoch – schnell sein sollte man trotzdem, der Run auf die Wiesn hat begonnen. (fhz)

