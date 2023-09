Münchnerin vermietet Zimmer zum Oktoberfest und berichtet: „Werde oft angefeindet“

Von: Sabrina Proske

Sonja App vermietet seit Jahren ihr Gästezimmer zur Wiesn-Zeit. 50 Nationen haben bei ihr schon übernachtet. Doch Airbnb hat auch viel Fallstricke – und Sonja wird oft angefeindet.

München – Airbnb zu Wiesn-Zeit boomt. Viele Münchner wollen sich in den 18 Wiesen-Tagen was dazuverdienen. Aber nicht jeder traut sich. Vollgekotzte und verschmutzte Zimmer sind keine Seltenheit. Auch Diebstähle kommen vor. Die aktuelle Rechtslage empfinden viele als undurchsichtig. Die Münchnerin Sonja App vermietet schon seit Jahren ihr Zimmer an feierwütige Wiesn-Gänger. Bisher ohne größere Zwischenfälle. „Ich mache das schon sehr lange, aber hatte noch nie einen Totalausfall“, erzählt sie.

Tausende Menschen vermieten zur Wiesn ihre Wohnung auf Airbnb. © imago

Für ihre Gäste ist die Wiesn oft ein Kulturschock

Gemütliche 14-Quadratmeter hat das Gästezimmer von Sonjas Eigentumswohnung nahe der Messe. Viele ihrer Gäste sind auch Messebesucher. „Die sind tagsüber auf der Messe und abends noch ins Zelt. Für manche ist das dann ein ganz schöner Kulturschock“, sagt sie. Besonders oft erlebe sie das bei Indern, die sich über die Freizügigkeit der Deutschen wundern.

Rambo, der Plüschaffe managt die Zimmervermietung

Um ihre Gäste aufzufangen, gibts zum Oktoberfest von der Gastgeberin dann auch immer noch ein Wiesn-Special obendrauf. „Ich gehe immer und hole Infobroschüren aus der Stadt und einen MVG-Plan.“ Oft benötigen die Gäste auch Hilfe bei der Suche nach einem passenden Dirndl oder einer Lederhose, erzählt Sonja.

Außerdem kommt bei den Gästen ihr Plüschtieraffe „Rambo“ besonders gut an, den sie liebevoll als Guest Relations Manager vermarktet. Auf seinem X-Account (früher Twitter) bloggt er über seine Erfahrungen mit Gästen zur Wiesn-Zeit „Überall liegen Blister von Kopfschmerztabletten rum, Gäste haben die #Duschkabine übersehen und die Badewanne zum Duschen verwendet -> See im Bad. … #Oktoberfest = Ausnahmezeit. #Wiesn“

Sonja hat schon über fünfzig Nationen beherbergt

Angefangen hat Sonja mit Geschäftsreisenden auf der Messe. „Die sind den ganzen Tag unterwegs und fallen abends um zehn ins Bett. Bei den Wiesn-Gängern ist das ähnlich, nur dass die halt ein bisschen später heimkommen und angetrunken sind.“ Mittlerweile haben Sonja und Rambo schon über fünfzig verschiedene Nationen beherbergt. „Ich mache das, weil ich interkulturell total interessiert bin. Mir gehts nicht ums Geld“, sagt Sonja.

Airbnb-Boom: Vermieter profitieren von hohen Wiesn-Preisen

Die meisten Vermieter bei Airbnb haben mittlerweile vor allem finanzielle Interessen. Wirft man einen kurzen Blick auf die Preise pro Nacht während der Wiesn-Zeit in München, schluckt man. Da ist die Rede von 500 Euro für 15 Quadratmeter. In den letzten Jahren haben sich immer neue Online-Portale gebildet, auf denen Bürger ihre Wohnung Touristen anbieten. Allerdings sind diese Plattformen mittlerweile auch umstritten. Etliche Kommunen kämpfen gegen die mögliche Zweckentfremdung als Gewerbe.

„Ich werde oft angefeindet“

„Ich werde über X auch oft angefeindet“, erzählt Sonja. Sie betont jedoch, dass bei ihr alles ganz legal sei. „Ich halte mich an die Regeln, ich vermiete nur ein Zimmer und versteuer auch alles.“ Sie selber nutzt Airbnb auch für Geschäftsreisen und findet es großartig. „Für jeden, der neue Leute kennenlernen möchte, ist das ganz toll. Genau deswegen biete ich auch meine Wohnung an.“

Sonja musste ihre Wohnung danach renovieren. „Das waren aber keine Wiesnbesucher“

Dabei lässt sie sich auch nicht von katastrophalen Horrorgeschichten über abgebrannte oder völlig verdreckt zurückgelassene Wohnungen abschrecken. „Sowas kann passieren, wenn man seine Wohnung alleine lässt. Dann buchen zwei Mädchen und am Ende sind sechs Leute drin und feiern.“ Sie selber würde ihre Wohnung aus dem Grund niemals unbeaufsichtigt lassen. Mann kann sich auch mal in Menschen täuschen, erzählt sie. Einmal hatte sie ihr Zimmer an eine Pädagogin vermietet, die mit Kindern arbeitet. Danach musste sie renovieren.

Stadt droht illegalen Vermietern mit harten Strafen

Die Stadt München hat illegalen Vermietern von Airbnb in München den Kampf angesagt: Wer über Portale wie Airbnb ohne entsprechende Genehmigung seinen Wohnraum vermietet, muss künftig mit drastischen Strafen rechnen. Allerdings gelten für Eigentumswohnungen andere Regeln. Es ist erlaubt, pro Jahr maximal 8 Wochen lang bis zu 50 Prozent der Wohnfläche legal zu vermieten.

