Video zeigt „Notausstieg“ an der Wiesn: „Wird dieser geöffnet, gibt es einen automatischen Alarm“

Von: Thomas Wunder

Auf der Wiesn gibt es einiges zu entdecken. Aber manche Geheimnisse verbergen sich an Orten, zu denen nur wenige Zugang haben. Eines davon enthüllt die Feuerwehr München auf Twitter.

München – Eine Wiesn ohne die Feuerwehr wäre undenkbar. Sie sorgt für einen sicheren Ablauf und ist im Notfall, zum Beispiel bei Achterbahnunfällen, sofort zur Stelle. Auf Twitter nutzen die Feuerleute den Hashtag #unserWiesn112, um über aktuelle Entwicklungen zu informieren und den Münchnern ein paar Einblicke hinter die Kulissen des größten Volksfestes der Welt zu gewähren.

U-Bahn-Notausstieg auf dem Oktoberfest: Feuerwehr München gibt Einblicke

„Auf der Wiesn gibt’s auch einen Notausstieg U-Bahn, auch dieser muss kontrolliert werden. Und den wollen wir uns jetzt kurz anschauen“, beginnt ein Mitarbeiter der Feuerwehr München den Clip. Dabei steht er vor einer unscheinbaren Holztür, an der ein Schild mit U-Bahn-Zeichen und der Aufschrift „Notausstieg freihalten“ angebracht ist.

Dahinter verbirgt sich eine große metallene Falltür, an der bereits ein weiterer Mitarbeiter der Feuerwehr wartet. „Hier ist der Bereich des Notausstiegs. Wird der geöffnet, gibt es einen automatischen Alarm an die integrierte Leitstelle. Drum müssen wir das, bevor wir hier aufmachen zur Kontrolle, auch in der Leitstelle dementsprechend anmelden“, erklärt der Feuerwehrmann.

Treppe führt in den Münchner Untergrund

Nachdem die Leitstelle offensichtlich ordnungsgemäß informiert wurde, führen die beiden Feuerwehrmänner die Falltüre vor. Angetrieben von zwei hydraulischen Armen setzt sich die schwere Luke unter lautem Klacken in Bewegung. Was dahinter zum Vorschein kommt, wirkt auf den ersten Blick eher unspektakulär: Eine Betontreppe führt einige Meter in den Untergrund, an ihrem Ende lehnen zwei Warnbaken in der Ecke. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser Notausstieg im Ernstfall viele Menschenleben retten könnte.

Die Münchner U-Bahn: viele versteckte Überraschungen

Der Notausstieg zum Oktoberfest ist bei weitem nicht die einzige Überraschung, die die Münchner U-Bahn bereithält. Beispielsweise fahren die Rolltreppen, mit denen man regulär die Station Theresienwiese verlässt, zur Wiesn-Zeit schneller.