Alles außer Hendl – an dieses Oktoberfest-Zelt liefert Münchens Traditionsmetzger Bauch seine Waren

Von: Leoni Billina

Metzger Magnus Bauch mit Löwenbräu-Wirtin Stephanie Spendler © Marcus Schlaf

Die Traditionsmetzgerei Magnus Bauch liefert seit Jahrzehnten seine Fleischwaren an das Löwenbräuzelt auf dem Oktoberfest. Wirtin Stephanie Spendler hat ihrem Stammlieferanten und Freund einen Besuch abgestattet.

München - An die Metzgerei Bauch hat Löwenbräu-Wirtin Stephanie Spendler frühe Erinnerungen: „Wenn mein Papa zu ihm zum Einkaufen gegangen ist, wollte ich immer mit – weil ich wusste, da krieg ich eine Wurst geschenkt“, sagt sie und lacht. Die Metzgerei an der Thalkirchner Straße ist seit Jahrzehnten eine Institution in München. Ob Würstl oder Leberkas, ob fürs Abendbrot, zum Grillen oder für die Großküche, das Geschäft von Magnus Bauch ist eine der ersten Anlaufstellen für Münchner. Auch für Stephanie Spendler. Ihre Familie kauft beim Metzger Bauch seit „weit über 60 Jahren“, erinnert sich Magnus Bauch. Heuer feiert die Metzgerei 70-jähriges Bestehen.

Fast das gesamte Fleischangebot im Löwenbräuzelt auf dem Oktoberfest stammt von der Metzgerei Bauch.

Stephanie Spendlers Opa, Papa und nun sie selbst sind treue Kunden beim Metzger nahe der Großmarkthalle. Denn das Fleisch, das auf den Tellern im Löwenbräuzelt landet – abgesehen vom Hendl – kommt von Magnus Bauch. Mit ihrer Geschäftsbeziehung führen die beiden also auch eine Freundschaft fort. Und ganz abgesehen davon schätzt die Wirtin die Qualität ihres Stammlieferanten.

Sein Fleisch bezieht der Metzger seit über 50 Jahren von einem Betrieb in Niederbayern – er würde niemals dort einkaufen, wo er den Betrieb und die Aufzucht der Tiere nicht kenne, sagt er. „Es ist mir wichtig, dass wir einheimische Produkte verwenden“, sagt Stephanie Spendler. Regionalität und kurze Lieferwege sind ihr wichtig. Unter diesem Aspekt könnte der Metzger Bauch an der Thalkirchner Straße nicht besser liegen: „Was gibt’s Besseres, einen Metzger zu haben, der fußläufig zur Wiesn liegt“, sagt die Löwenbräu-Wirtin.

Schon mit 16 Jahren war Magnus Bauch Stammgast und Lieferant für das Oktoberfest-Zelt.

Die Fußläufigkeit zur Wiesn – ein Vorteil in vielen Situationen. „Ich saß einmal – da war ich so 16 Jahre alt – mit einem Metzger-Kollegen im Löwenbräuzelt und hab am Nachbarstisch gehört, die Schweinswürstl sind aus“, erinnert sich Magnus Bauch. Kurzerhand lief er mit seinem Kollegen zur Metzgerei und kam mit zwei Säcken Schweinswürstl über der Schulter zurück ins Zelt. „Das war meine allererste Nachlieferung ans Löwenbräuzelt“, sagt er lachend.

Seitdem sind etliche Jahre vergangen, vieles auf der Wiesn hat sich verändert – gerade auch für die Lieferanten. So etwas wie Bestellungen habe es früher nicht gegeben, erinnert sich Magnus Bauch. Er habe mit seinem Papa gewartet, bis der Löwenbräu-Wirt anrief und ihnen sagte, was er braucht. Schnell wurde alles hergerichtet und auf die Theresienwiese gefahren – und zwar direkt zum Zelt, egal zu welcher Tageszeit. Heute müsse man um 8.45 Uhr schauen, dass man vom Gelände kommt. „Was du um neun Uhr nicht im Zelt hast, hast du nicht“, sagt Stephanie Spendler. Wenn’s wirklich mal brennt und etwas aufgefüllt werden muss, muss jemand mit einem Sackkarren zum Haupteingang und die Ware damit dann zum Zelt bringen. Oder man hat einen guten Freund wie Magnus Bauch, der mit zwei Säcken Schweinswürstln auf der Schulter zu Hilfe eilt.