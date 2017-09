Als Vegetarier auf der Wiesn? Unser großer Test zeigt: Das geht!

Tatsache: Wir meinen diese Seite hier ernst! Auf der Wiesn, dem ­Paradies der Fleischeslust ­irgendwo ­zwischen Hendl und Ochsenfetzen, kann man auch als Vegetarier satt ­werden. Und: Es muss nicht immer der klassische Obazde sein. Immer mehr Zelte und Standl bieten ja mittlerweile auch fleischlose Gerichte an. Grad recht für Wiesn-Besucher wie Marlen Victoria. Die Münchnerin ist 22 Jahre alt, seit acht Jahren Vegetariern und im letzten Ausbildungsjahr zur Ernährungstherapeutin. Wir sind mit ihr über die Wiesn geschlendert und baten sie, eine kleine Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten zu beurteilen.

Bratwürste sind ein Klassiker – ausgewählte Stände bieten auch vegetarische Varianten an. Marlen freut sich auf Kräuter-Tofuknacker und Rostbräterle in der Semmel am Stand in der Straße 2 (vegetarische Bratwurst für 3,50 €). Doch als die Verkäuferin die Tofu-Würste auf den selben Rost legt wie das Fleisch, macht Marlen große Augen. „Jemand, der strikter ist als ich, würde es nicht mehr essen.“ Der Geschmack: schön würzig, allerdings ist die Wurst nicht warm genug. Am ­Ende überzeugt der Preis.