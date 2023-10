Gewalttätige Frauen auf der Wiesn: Streit mündet zweimal in Maßkrug-Attacke

Von: Elisa Buhrke

Zwei Frauen lassen auf dem Oktoberfest nicht ihre Fäuste, sondern die Maßkrüge sprechen. Ein Streit eskaliert, Unbeteiligte werden verletzt.

München - Bei nächtlichen Auseinandersetzungen auf dem Oktoberfest haben Besucherinnen zweimal zu Maßkrügen als Waffen gegriffen. Am späten Sonntagabend (1. Oktober) saß gegen 21.30 Uhr ein 31-jähriger Münchner mit mehreren Freunden in einem Festzelt. Am Nebentisch saßen eine 51-jährige Münchnerin und ihre 53-jährige Begleiterin.

Die 51-Jährige drängte die hinter ihr sitzenden Tischnachbarn immer wieder weg, um mehr Platz zu haben. Der 31-Jährige bat sie daraufhin energisch, ihm wieder Platz zu gewähren. Daraufhin schlug sie ihm ihren Bierkrug gegen den Kopf. Der Mann erlitt eine Schnittwunde, die ambulant versorgt wurde. Die Frau wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Frauen auf dem Oktoberfest schlagen mit dem Maßkrug zu

Am gleichen Abend auf der Wiesn, etwa zwei Stunden später gegen 23.40 Uhr, gerieten eine 47-jährige Besucherin aus Hessen und eine 30-jährige Münchnerin in einem Bierzelt aneinander. Der Streit eskalierte in eine handfeste Auseinandersetzung.

Gleich zwei Frauen haben am Sonntagabend auf der Wiesn zu ihren Maßkrügen gegriffen – und andere Festzelt-Besucher damit verletzt. © IMAGO/Georg Schierling

Ein 37-jähriger Unbeteiligter versuchte, den Disput zu schlichten. Doch die Hessin schlug ihm daraufhin mit einem Bierkrug auf den Hinterkopf. Der Mann zog sich eine Platzwunde zu, die vor Ort durch das Rettungsteam behandelt wurde. Ein weiterer Zeuge versuchte ebenfalls, die Frauen zu trennen. Dabei zog er sich durch die Begleiterin der 47-Jährigen, ebenfalls aus Hessen, eine Kratzwunde am Rücken zu. Zudem wurde ein Knopf von seinem Hemd abgerissen.

Frau (47) versucht aus Festzelt zu fliehen – Wiesnwache schnappt sie am Ausgang

Die 30-Jährige blieb unversehrt. Die 47-Jährige und ihre Begleiterin konnten zunächst vom Tatort fliehen. Sie wurden jedoch aufgrund ihrer Personenbeschreibung am Ausgang des Zeltes gestellt und festgenommen. Ein Alkoholtest konnte bei den Frauen nicht durchgeführt werden. Beide Frauen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von der Wiesnwache entlassen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 24 (zuständig für Körperverletzungsdelikte) die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.