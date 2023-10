Besucher nach Wiesn-Ausflug auf Abwegen: „War wohl nicht seine Nacht“ – Feuerwehr muss ihn retten

Hätte er wohl besser nicht versucht, die Absperrung zu überwinden. Ein Finne musste am Wochenende von der Feuerwehr gerettet werden, da er mit dem Oberschenkel in einer Holzabsperrung feststeckte. © Ralph Peters/imago (Kreis), Müller-Stauffenberg/imago (Symbolbilder, Collage)

Auf dem Wiesn-Heimweg gerät ein betrunkener Finne in eine missliche Lage: Er rutscht in eine Absperrung und bleibt stecken. Die Feuerwehr rettet ihn.

München – Diesen Nachhauseweg von der Wiesn hatte er sich vermutlich anders vorgestellt: Als ein Finne zu seinem Hotel laufen wollte, gerät er auf Abwege und bleibt stecken. Am Samstag, dem 30. September, feierte der Mann ausgelassen auf dem Oktoberfest. Als in den Zelten um 22.30 Uhr alle Besucherinnen und Besucher nach draußen gebeten worden waren, machte auch der Mittdreißiger sich auf den Weg in Richtung Hotel, teilte die Feuerwehr München am Sonntag mit.

Sein Weg habe demnach über eine Baustelle in der Karlstraße geführt – abgesperrt mit einer Holzverbauung. Scheinbar kein Hindernis für den Wiesn-Heimgänger. Er versuchte die Holzabsperrung zu übersteigen, rutsche dabei jedoch ab und blieb mit dem Oberschenkel stecken. Es habe kein „vor oder zurück mehr“ gegeben, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr.

„Angeheiterter und freundlicher Unglücksrabe“ wird von Münchner Feuerwehr nach Wiesn-Besuch gerettet

Lautstark machte sich der finnische Mann bemerkbar – und wurde erhört. Ein aufmerksamer Mitbürger fand den Feststeckenden in seiner misslichen Lage und rief über den Notruf Hilfe, teilte die Feuerwehr München mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen Kontakt mit dem „noch angeheiterten und freundlichen Unglücksraben auf.“ Mit einer Brechstange, die zum Einsatz kam, war das Bein des Finnen schnell wieder befreit. Er bedankte sich bei den Einsatzkräften und setzte seinen Weg ins Hotel unverletzt fort. „Es war wohl nicht seine Nacht“, hieß es in der Mitteilung passend.

