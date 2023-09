„So einen Zirkus habe ich noch nicht erlebt!“: Münchnerin erlebt Steckerlfisch-Fiasko auf der Wiesn

Von: Regina Mittermeier

Katharina Wagners Entschluss, vor der Fischer Vroni einen Steckerlfisch zu kaufen, sollte sich als Fehler erweisen – die Rekonstruktion einer Oktoberfest-Odyssee.

München - Nachmittags auf der Wiesn eine kühle Mass zum Steckerlfisch genießen – für einige schaut so der ideale Fest-Tag aus. Das war auch der Plan von Katharina Wagner (68) aus Bogenhausen und ihrem Freund Hansi Kistler (69). Aber als sie Fisch und Bier gekauft hatten, wurde es kompliziert.

Münchnerin kauft Steckerlfisch vor Fischer-Vroni-Festzelt: Sie darf nicht rein, ihr Freund nicht raus

Denn Wagner hatte den Fisch bei der Fischer Vroni draußen erworben. Ihr Freund wartete derweil schon im Zelt am Tisch mit zwei frischen Mass auf sie. Die Zwickmühle: Sie wurde mit dem Fisch nicht nach drinnen gelassen – und er mit seinen Krügen nicht raus zu ihr. „So einen Zirkus habe ich noch nicht erlebt!“, erzählt Katharina Wagner wütend.

Stellt sich die Frage: Was für Regeln gibt’s da? Katharina Wagner beschwerte sich nach dem Vorfall bei der Fischer Vroni. „So was mache ich nicht leichtfertig.“ Aber ihr Frust war riesig. Ein Sprecher entschuldigte sich daraufhin bei ihr, die schriftliche Antwort liegt der tz vor.

Fischer Vroni entschuldigt sich: „Kommunikationsproblem“ am ersten Wiesn-Wochenende

Darin steht: „Selbstverständlich dürfen Sie mit gekauften Waren in das Zelt.“ Aber das Team sei am ersten Wiesn-Wochenende noch nicht eingespielt gewesen. Dass Mitarbeiter sie nicht ins Zelt ließen, sei einem „Kommunikationsproblem“ geschuldet gewesen, das man „sofort abstellen“ werde.

Wagner schildert den Fall so: Sie durfte mit dem gekauften Fisch kurz ins Zelt – allerdings nur, um ihren Freund zu holen. Zusammen wollten sie dann raus – nur durfte er mit den Masskrügen ja das Zelt nicht verlassen. „Die Sicherheitskräfte sagten, wir müssten mit dem Fisch und dem Bier in den Biergarten.“ Aber auch dort wurden sie verscheucht. „Die anderen Mitarbeiter dort schickten uns wieder weg“, berichtet Katharina Wagner. Zur Begründung habe man ihr erklärt: Die Biergarten-Bedienungen würden ja nichts an ihnen verdienen, denn sie hatten ja schon Brotzeit und Bier gekauft. „Wir standen also da wie Volltrottel!“, so Wagner. Immerhin: Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes hatte schließlich Mitleid und organisierte dem Paar endlich einen Platz im Zelt.

Festzelt und Biergarten auf der Wiesn: Das sind die Regeln

Das Regel-Wirrwarr: Auf Anfrage erklärt ein Sprecher der Fischer Vroni: Besucher dürfen alles Essen mit ins Zelt und in den Biergarten bringen. Für Getränke gilt: Wer im Zelt bestellt, darf nicht nach draußen mit dem Krug. Und wer im Biergarten trinkt, muss damit auch dort bleiben.

Übrigens gilt – nach bayerischer Tradition – in allen Biergärten, auch in denen auf der Wiesn: Eigenes Essen mitzubringen ist erlaubt – sowohl etwas von daheim als auch Schmankerl von Wiesn-Standln. Den restlichen Tag haben Katharina Wagner und ihr Freund dann zwar noch schön verbracht, sagt sie. Aber sie brauchen jetzt erst mal eine Pause vom Oktoberfest – egal, ob Zelt oder Biergarten.

