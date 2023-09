Kurzzeitiger Stromausfall in Teilen Münchens: Nahegelegene Wiesn nicht betroffen

Von: Lukas Schierlinger

In Teilen Münchens ist am Dienstagvormittag der Strom ausgefallen. Zu Einschränkungen auf dem Oktoberfest kam es deshalb allerdings nicht.

Update 19. September, 13.39 Uhr: Klarstellung der Münchner Polizei auf Twitter: „Die Notrufnummer 110 war nach aktuellem Stand von keiner Störung betroffen“, ist auf dem offiziellen Account der Einsatzkräfte zu lesen. Aus einer Erstinformation der Feuerwehr (siehe unten) war dies zunächst hervorgegangen.

Update 19. September, 12.47 Uhr: Entwarnung vonseiten der Münchner Feuerwehr: „Die Stadtwerke haben ihre Arbeiten erfolgreich beendet. Der Stromausfall ist behoben“, hieß es soeben auf Twitter. Auch die Notrufnummern 110 und 112 seien inzwischen wieder regulär erreichbar.

Stromausfall in München, aber Oktoberfest nicht betroffen

Ursprungsmeldung:

München – Stromausfall in München! Am Dienstagvormittag ab 11 Uhr war vor allem der Bereich rund um die U-Bahn-Station Implerstraße betroffen. „Kurzzeitig auch einige Straßen in der Ludwigs- und Isarvorstadt“, erklärte Michael Silva, Pressesprecher der Stadtwerke München (SWM), auf Anfrage. Auch bei den Notrufen 110 und 112 waren Störungen zu beobachten, wie die Feuerwehr auf Twitter bekannt gab.

Auf der nahegelegen Wiesn kam es infolge des Stromausfalls zu keinen Einschränkungen, obwohl man dies zunächst hätte annehmen können. SWM-Sprecher Silva sagte gegenüber unserer Redaktion: „Wir zeichnen den Bereich, der potenziell betroffen sein könnte, auf der Störungskarte zunächst etwas größer ein.“

Derzeit sind im Bereich der Implerstraße („Vor allem rund um die Oberländerstraße und deren Seitenstraßen“) die Folgen des Stromausfalls für Hunderte Haushalte noch unmittelbar zu spüren. Unter anderem seien dort auch Ampelanlagen ausgefallen, berichtete ein Anwohner. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. „Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, die noch vorhandenen Beeinträchtigungen zu beseitigen“, gab Silva zu Protokoll.