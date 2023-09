„Pracht-Wiesn“ setzt sich fort: Experten rechnen mit dem wärmsten Oktoberfest aller Zeiten

Von: Lucas Sauter Orengo

Halbzeit-Bilanz auf der Wiesn 2023: Sommerliches Wetter zieht viele Menschen auf die Theresienwiese, die Polizei zog ein postives Fazit. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Sonne satt, Temperaturen weit über 20 Grad: Für Besucher und Schausteller ist das Wetter auf der diesjährigen Wiesn wie bestellt. Doch sind diese Temperaturen normal?

München - „Das Wetter bescherte uns bis zur Halbzeit eine wahre Pracht-Wiesn“, formulierte es Wiesn-Chef Clemens Baumgartner vor wenigen Tagen. Die milden Temperaturen und der reichliche Sonnenschein sollten auch in der zweiten Wiesn-Halbzeit weitergehen. Bei aller Freude über das wunderbare Wetter ächzt es jedoch auch heuer immer wieder auf dem Festgelände. Viel zu warm für die Jahreszeit sei es. So hohe Temperaturen habe es „noch nie“ gegeben. Doch ist das wirklich so? Ist die Wiesn 2023 die wärmste aller Zeiten? Meteorologen von wetter.com klären gegenüber tz.de auf.

Oktoberfest 2023: Rekord-Wiesn beim Wetter bahnt sich an - „Wärmste Wiesn aller Zeiten“

„Der September 2023 wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der wärmste, seit es meteorologische Aufzeichnungen in Deutschland gibt“, so die Experten. Und weiter: „Gerade im Süden ist die Temperaturabweichung enorm. Die Stadt München liegt in diesem Jahr 3,4 Grad über dem Mittel des Zeitraumes von 1991-2020, das bedeutet für diesen Zeitraum ist die diesjährige Wiesn somit die wärmste.“ Doch ist es auch insgesamt betrachtet in puncto Temperaturen die wärmste Wiesn aller Zeiten?

Rekord-Wetter auf der Wiesn: Diesjähriges Oktoberfest wohl das wärmste aller Zeiten

Den Experten nach geht der Trend in eine klare Richtung: „Der September 2023 wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der wärmste, seit es meteorologische Aufzeichnungen in Deutschland gibt und es wartet bereits ein neues Hoch, das uns dann ab Sonntag wieder die Oktobersonne und -wärme für die letzten Wiesntage bringt“, so wetter.com nach.