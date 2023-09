Kurze Pause: Video zeigt Trachtler, der sich auf der After-Wiesn ausruht

Von: Adriano D'Adamo

Ein Video auf Instagram zeigt, wie sich ein Mann in Tracht auf der After-Wiesn ein Nickerchen gönnt. Die anderen Gäste und Musik stören ihn bei seinem Schlaf nicht.

München – Für viele ist die Wiesn eine schöne Zeit, aber eine Pause vom Feiern kann auch guttun. Ein Video auf Instagram zeigt einen Mann, der auf der After-Wiesn in München dabei sein wollte, aber auch gleichzeitig ein Nickerchen macht.

„A kurzes Powernap“: Nickerchen in Tracht und Lederhose

Während er sich auf einem Tisch ausruht, gehen die anderen Gäste an ihm vorbei. In Tracht und Lederhose gönnt sich der Mann ein Nickerchen in der Bar. Die anderen Gäste und Musik scheinen seinen Schlaf nicht zu stören.

Der Instagram-Account „wiesngschichtn.de“ veröffentlichte das Video mit der Beschreibung „A kurzes #powernap“. Das Video wurde im Substanz in der Ruppertstraße aufgenommen. Die Bar bedankte sich in den Kommentaren. Für sie fand das Nickerchen „aber zumindest im richtigen Laden“ statt, schrieb der Substanz-Instagram-Account unter dem Beitrag.

