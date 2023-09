Anfahrt zum Oktoberfest: Mit Bus, Bahn und Auto stressfrei auf die Wiesn

Von: Theresa Kuchler

Auf dem Weg zur Wiesn kann es eng und stressig werden - muss es aber nicht. Alle Tipps zur Oktoberfest-Anfahrt 2022. © Michael Westermann/imago

Wie komme ich schnell und stressfrei aufs Oktoberfest 2023? Welche Öffentlichen fahren zum Festplatz, wo kann ich parken - und was kostet das? Alle Informationen im Überblick.

München - Wenn am 16. September das Oktoberfest 2023 startet, haben tausende Besucher täglich ein gemeinsames Ziel: die Münchner Theresienwiese. Ein großer Teil der Masse quetscht sich in die U- und S-Bahnen oder den Bus, um sich dann durch den Haupteingang auf den Volksfestplatz zu drängen - oder zahlt viel Geld für einen Parkplatz in der Innenstadt. Das muss nicht sein. Wir haben Tipps, wie sich die Wiesn mit etwas weniger Stress erreichen lässt.

U-Bahnstation Theresienwiese: Wie der Name verrät, liegt die Haltestelle der Linien U4 (grün) oder U5 (gelb) direkt vor dem Haupteingang zum Oktoberfest. Während der Wiesn-Zeit ist diese Station daher die vollste in der ganzen Stadt. Die Menschen strömen hier regelrecht aus den Waggons nach oben - und formieren sich dann wegen der Taschenkontrollen zu einer riesigen Warteschlange. Wer Zeit sparen und Nerven will, sollte diesen Anreiseweg zur Wiesn lieber meiden.

Anreise zum Oktoberfest 2023: Stressfrei auf die Wiesn

Gerade zu den Stoßzeiten am Wochenende empfiehlt sich eher, in der U-Bahn in Richtung stadtauswärts sitzen zu bleiben und erst bei der Haltestelle Schwanthalerhöhe auszusteigen. Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Oktoberfest-Eingang an der Bavaria Ruhmeshalle.

Auch die U-Bahn-Linien U3 und U6 bringen Oktoberfest-Besucher zum halben Hendl und dem kühlen Bierkrug. Die richtigen Stationen heißen dann Goetheplatz oder Poccistraße. Von beiden Haltestellen ist der Festplatz in wenigen Gehminuten zu erreichen.

Der Lageplan von der Wiesn 2019 zeigt die Eingänge und Haltestellen am Oktoberfest. © RAW/Stadt München

Mit U-Bahn, S-Bahn und Tram aufs Oktoberfest

Die Station Hackerbrücke ist für S-Bahn-Fahrer die richtige Haltestelle: Hier machen alle Linien der Stammstrecke (S1 bis S8) Halt. Wer mit der S-Bahn bis zur Hackerbrücke fährt, um von dort zur Wiesn zu kommen, muss allerdings noch einen kleinen Fußmarsch durch München mit einplanen. Rund zehn Gehminuten sind es von der Station bis zur Theresienwiese.

München hat ein gut ausgebautes Tramlinien-Netz, das sich freilich auch bis zur Theresienwiese spannt. Wer mit der Straßenbahn aufs Oktoberfest fahren will, kann die Tramlinien 18 und 19 nutzen und bei der Hermann-Lingg-Straße oder der Holzapfelstraße aussteigen. Oder man steigt in die Tramlinien 16/17 und fährt bis zur Hackerbrücke, von wo aus sich das Oktoberfest in etwa zehn Minuten zu Fuß erreichen lässt.

Via Bus zum Oktoberfest in München - eine Übersicht der Linien:

Bus-Linie 53 bis zur Haltestelle Schwanthalerhöhe.

Bus-Linie 58 bis zur Haltestelle Georg-Hirth-Platz, Beethovenplatz oder Goetheplatz.

Bus-Linie 62 bis zur Haltestelle Hans-Fischer-Straße, Poccistraße oder Herzog-Ernst-Platz.

Bus-Linie 134 bis zur Haltestelle Theresienhöhe oder Schwanthalerhöhe.

U-Bahn, Bus, Tram: Was kostet mich die Anfahrt zum Oktoberfest?

Die Auswahl an öffentlichen Verkehrsmitteln, die die Wiesn 2023 ansteuern, ist also groß. Aber wo gibt es die richtigen Tickets - und was kostet das? Am einfachsten ist es wohl, sich direkt die kostenlose App der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aufs Smartphone zu laden.

Über die MVG-App lassen sich in wenigen Klicks von jedem Standort aus die schnellste Verbindung bis zur Theresienwiese herausfinden - und gleich das passende Ticket kaufen. Ein Einzelfahrschein für Erwachsene kostet für die Zone M zum Beispiel 3,50 Euro, eine Streifenkarte 15,20 Euro. Das 9-Euro-Ticket, mit dem sich drei Monate lang der Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen lässt, ist zur Oktoberfest-Zeit übrigens nicht mehr gültig. Mit dem 31. August endet die Gültigkeit des Billig-Ticktes - gut zwei Wochen vor dem Wiesn-Beginn.

Alle aktuellen Preise für Einzel-, Gruppen- und Kinder-Tickets gibt es auf der MVV-Website zum Nachlesen. Angebote wie das Bayern-Ticket und das Schönes-Wochenende-Ticket der Deutschen Bahn können Wiesn-Besucher übrigens auch nutzen: Die Fahrscheine sind im Gültigkeitsbereich des MVV eingeschlossen.

Wer den Oktoberfest-Besuch mit einem Städtetrip in München verbindet, könnte von der CityTourCard München profitieren. Das Tagesticket gilt für alle MVV-Verkehrsmittel im ausgewählten Bereich. Außerdem umfasst es Rabatte für zahlreiche Attraktionen in und um München - und eignet sich daher ideal für Touristen, die mehr von der Landeshauptstadt sehen wollen. Die Preise für das Ticket variieren zwischen 14,50 Euro für Einzelfahrscheine der Zone M und 37,90 für den Gruppentarif der Zonen M bis 6.

Anreise per Zug: Vom Hauptbahnhof auf die Wiesn - und wieder nach Hause

Wer mit dem Regional- oder Fernzug nach München fährt, landet unweigerlich am Hauptbahnhof. Von hier ist das Oktoberfest nicht weit entfernt. Es bietet sich also an, den Weg zur Theresienwiese für einen Stadt-Spaziergang zu nutzen und die etwa 15 Gehminuten zu Fuß zurückzulegen. Alternativ fahren vom Hauptbahnhof München aus mehrere U-Bahn- und Tram-Linien bis zur Wiesn (siehe oben).

Übrigens: Zur Wiesn-Zeit hat die Deutsche Bahn einen Sonderfahrplan für viel genutzte Zugstrecken in ganz Bayern. Zum Beispiel werden an den Wochenenden zusätzliche Regionalzüge eingesetzt und abends fahren die Züge länger als gewöhnlich. So kommt jeder Wiesn-Besucher sicher zu Hause an - auch nach der ein oder anderen Maß Bier.

Beim Oktoberfest parken: Vorsicht vor Wucher-Angeboten

Es gibt gute Argumente, um nicht mit dem eigenen Auto auf die Wiesn zu kommen: das gute Oktoberfest-Bier zum Beispiel. Aber auch die angespannte Parkplatzsituation in München macht die Anfahrt auf den eigenen vier Rädern nicht gerade attraktiv. Wer trotzdem mit dem Auto anreisen will, kann das Fahrzeug in einem Parkhaus in der Innenstadt abstellen - das verlangt aber einen tiefen Griff in die Brieftasche. Außerdem ist das Parken meist nicht länger als 24 Stunden am Stück erlaubt und es braucht viel Glück, überhaupt einen freien Platz zu finden.

So mancher Parkplatz wird während der Wiesn-Zeit sogar als überteuerter Dauerparkplatz gehandelt. Die Vermieter profitieren - mit Wucher-Preisen von bis zu 250 Euro im Monat. Sich auf solche Angebote einzulassen ist ebenso wenig zu empfehlen wie die Idee, auf eigene Faust einen Parkplatz in der Nähe der Festwiese zu suchen. Dort gibt es nämlich kaum legale Parkplätze. Und Falschparker werden sofort abgeschleppt.

Auto abstellen und mit den Öffentlichen weiter: P+R-Anlagen in München nutzen

Günstiger und bequemer ist es, einen der Park+Ride-Parkplätze nahe der Innenstadt zu nutzen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzufahren. Zum Beispiel erreicht man von der A995 aus den Park+Ride Mangfallplatz im Süden von München. Dort haben immerhin 252 Autos Platz.

Etwas kleinere Parkplätze in der Nähe der Innenstadt gibt es am Olympiazentrum, dem Westfriedhof und dem Heimeranplatz. Einen Überblick zu allen Park+Ride-Parkplätzen in München gibt es hier. Aber: Kleingeld nicht vergessen. Die Parkautomaten nehmen nur Münzen ab zehn Cent und keine EC-Karten.

Weiterer Wiesn-Tipp: Rechtzeitig Tisch im Festzelt reservieren

Gerade Gruppen, die einen gemeinsamen Besuch auf dem Oktoberfest planen, sollten sich früh um eine Reservierung im Festzelt kümmern. Immerhin ist der Andrang enorm und viele Tische in den Zelten sind schon lange ausreserviert. Wie sich trotzdem noch einer der begehrten Tische auf dem Oktoberfest 2022 ergattern lässt und was bei der Reservierung zu beachten ist, lesen Sie bei uns. (kuc)