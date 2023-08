Spanferkel-Knappheit auf der Wiesn: „Haben Festwirten geraten, es von der Karte zu nehmen“

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Viele Betriebe und Metzger können voraussichtlich kein Spanferkel für das Oktoberfest bereitstellen. Erste Festwirte streichen den Gastro-Klassiker von der Karte.

München – Besucher der Wiesn müssen sich dieses Jahr auf Veränderungen vorbereiten. Dieses Mal betrifft es aber nicht nur den steigenden Preis für eine Maß Bier. Auch auf dem Teller könnte es zu einigen Veränderungen kommen. Einige Wirte werden 2023 wohl kein Spanferkel mehr im Festzelt anzubieten.

Spanferkel könnte auf Wiesn-Speisekarten ein knappes Gut werden. © IMAGO/Bernd Feil /M.i.S./Ralph Peters

Spanferkel-Knappheit auf dem Oktoberfest: Zu wenige Bauern können liefern

„Wir haben den Festwirten geraten, das Spanferkel von der Karte zu nehmen und stattdessen Schweinsbraten anzubieten“, erklärte Metzger Magnus Bauch Bild.de. Der bekannte Gastronom gab an, dass den Metzgern schlichtweg die Bauern fehlten. Zur Wiesn in München hätten seine Betreibe stets bis zu 400 Spanferkel an die Zelte verkauft. Dieses Jahr könnten sie voraussichtlich kein einziges Tier liefern.

Silja Steinberg ist Wiesn-Wirtin und für das Hofbräuzelt zuständig. Sie erklärte Bild.de, dass sie dieses Jahr kein Spanferkel auf die Karte nehmen werde. „Du bekommst es schwer her und es ist zu teuer im Einkauf. Das wollen wir unseren Gästen nicht antun.“

Nicht nur Hendl und gebrannte Mandeln: Die beliebtesten Wiesn-Schmankerl im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Schließung mehrerer Aufzuchtbetriebe ist unter anderem ein Resultat neuer EU-Sanktionen für das Tierwohl. Viele Betriebe konnten sich die Umstellung nicht leisten und mussten daraufhin schließen. Dazu zählt auch ein Schlachtbetrieb in Niederbayern. Metzger Bauch habe laut eigenen Angaben rund drei Millionen Schweine in den letzten 50 Jahren von diesem erhalten. Der Schlachtbetrieb musste nach 120 Jahren im Juni schließen, weil das Geschäft für ihn nicht mehr rentabel war.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!