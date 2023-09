Pünktlich zum Oktoberfest: Vegane Weißwurst sorgt für Diskussionen – „braucht man das wirklich?“

Vegane Weißwurst aus Niedersachsen: Die Rügenwalder Mühle wagt sich pünktlich zum Oktoberfest 2023 an einen bayerischen Klassiker. Die Reaktionen sind geteilt.

Bad Zwischenahn/München – Vegane Kost erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Allerdings gibt es einige Produkte, bei denen Fleisch als unverzichtbar gilt. Ein Beispiel dafür ist die Weißwurst. Dieser bayerische Klassiker ist besonders auf dem Oktoberfest sehr beliebt. Doch eine vegane Version dürfte wohl kaum ein Bayer bisher probiert haben. Kurz vor dem Oktoberfest 2023 bringt die Rügenwalder Mühle aus Niedersachsen eine vegane Weißwurst auf Weizenbasis auf den Markt.

Vegane Weißwurst aus Niedersachsen kommt pünktlich zum Oktoberfest 2023 auf den Markt

Gesundes Leben ist angesagt. Daher ist es nicht überraschend, dass immer mehr traditionelle Wursthersteller vegane Produkte wie Lyoner produzieren. Auch die Rügenwalder Mühle, ansässig im niedersächsischen Bad Zwischenahn, setzt auf diese gesunde Alternative und konnte im Juli 2020 erstmals mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten als mit herkömmlicher Wurst erzielen. Im darauffolgenden Jahr verzeichnete Rügenwalder ein weiteres Umsatzwachstum bei Fleischersatzprodukten. Nun hat das Unternehmen eine neue Idee und nimmt die Wiesn ins Visier.

Denn rechtzeitig vor dem Start des Oktoberfestes am 16. September präsentiert Rügenwalder die „Vegane Mühlen Weißwurst“. Laut Unternehmensangaben soll der weizenbasierte Fleischersatz der traditionellen Weißwurst in nichts nachstehen, genauso bissfest sein und einen Hauch von Zitrone und Petersilie aufweisen.

Vegane Weißwurst sorgt kurz vor dem Oktoberfest 2023 für geteilte Meinungen

„Wir haben unsere vegane Weißwurst schon dieses Jahr unter anderem auf dem OMR-Festival getestet und durchweg sehr gutes Feedback bekommen – so auch von renommierten Köchen wie Anton Schmaus“, so Steffen Zeller, Chief Marketing Officer des Unternehmens, in einer Pressemitteilung. Und der Koch sei – obwohl er aus Bayen stammt – „positiv überrascht“ gewesen.

Allerdings sorgt die vegane Weißwurst schon im Vorfeld für geteilte Meinungen im Internet. Von „Vielen Dank dafür“ über „Ja, super“ bis zu „Eine geniale Ausstiegsdroge!“ zeichnen sich bereits viele Befürworter der fleischfreien Alternative unter einem Post von utopia.de – einem Nachhaltigkeitsportal – ab. Aber auch Kritik ist zu hören. „Dann heißt es nicht Wurst, sondern Gemüserohr“, kommentiert ein Nutzer. Ein Anderer fragt: „Braucht man das wirklich?“

Vegane Weißwurst auf dem Oktoberfest 2023: Konzept der fleischlosen Alternative nicht neu

Tatsächlich ist die Idee einer fleischfreien Weißwurst nicht neu und wurde bereits auf der Wiesn getestet. Die vegane Weißwurst konnte 2022 in München jedoch nicht jeden überzeugen. Die Kabarettistin Monika Gruber bezeichnete gegenüber dem Bayerischen Rundfunk den Anblick der Wurstalternative als „gepresste Sägespäne“.

Wie die vegane Weißwurst von Rügenwalder im Geschmackstest abschneidet, bleibt abzuwarten. Ab Mitte September soll sie als Aktionsprodukt in ausgewählten Märkten verfügbar sein.